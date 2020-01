Ägaren efter knivattacken utanför Ica: ”Dags att få hit poliser”

Det var vid 20-tiden på måndagskvällen som en 18-åring blev knivskuren i handen utanför Ica-butiken. En dryg timme senare grep polisen två män i 20-25- årsåldern misstänkta för knivdådet.

18-åringen hade först varit inne i butiken och försökt snatta varor men blev påkommen av en anställd och avvisades därför. Strax efter det kommer en kund in i butiken och berättar att en person har blivit knivskuren utanför. Det visar sig vara samma person som nyss avvisats.

Den anställde tar med honom in och ringer sedan både ambulans och polis.

- Han gör helt rätt som tar hand om honom och tar in honom i butiken igen, säger Ulf Danielsson.

De båda misstänkta gärningsmännen anhölls senare under natten mot tisdag.

Ulf Danielsson har varit med om åtskilliga händelser under årens lopp. Han har blivit sparkad, slagen och hotad när han ingripit mot snattare i butiken. Han har fått stå ut med skadegörelse när han själv stoppat snattare. Han har under flera år tvingats att anlita väktare under delar av öppethållandet för att stävja snatterier och skadegörelse.

Men allt har eskalerat under senare tid. Under december har det skett två personrån utanför butiken och före det utsattes spelbutiken bredvid för ett rån.

- Sedan 23 december har vi haft elva snatterifall med sex olika misstänkta som vi sett i övervakningskameran. Det har dragit i väg alldeles för långt. Jag har aldrig varit med om något liknande. Det här tar kraften ur en, säger Ulf Danielsson.

Något som gör honom extra orolig är att det nu har kommit in knivar i bilden och att de som är inne i butiken för att snatta kan vara beväpnade.

- Personalen får inte hålla fast dem. Det är stränga order från oss som är arbetsledare. När jag ringde polisen under mellandagarna så säger de att ”ni får hålla fast dem tills vi kommer”. Jag har fyra direktnummer att ringa på till ”kommunpolisen” fast de var lediga under julen. Men snattarna tar ju inte julledigt!

Ulf menar att det är dags att polisen finns på plats mer i Kumla.

- De är ju här på dagtid men då är det inga bekymmer. Nu är det är dags att få hit några poliser i Kumla på kvällarna.

I samtalet med NA dyker också en annan mycket allvarlig händelse upp. I november 2014 knivskars en av de anställda mycket allvarligt inne i butiken. Gärningsmannen den gången var psykiskt sjuk och i stort behov av vård. Händelsen har satt djupa spår hos den drabbade och förstås bland alla anställda.

- Några av dem som kommer in här för att snatta är påverkade av narkotika och det är otäckt för de vet inte vad de gör. Jag har själv fått börja tänka om för att inte ingripa fysiskt mot dem.