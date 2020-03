Agneta bäst på plan i första landskampen – utsatt för nackenchock i duschen: ”Det var fruktansvärt”

I morgon söndag är det invigning för utställningen Kvinnors idrott på Slottet.

En av alla idrottskvinnor som berättar sin historia är Agneta Björk, 74, som varit med under hela damfotbollens utveckling.

Den 25 augusti 1973 spelades den första officiella landskampen i damfotboll mellan Finland och Sverige på Åland. Träningslandskampen lockade 1 540 åskådare, nytt publikrekord för arenan i Matiehamn, trots att matchen direktsändes i finsk television.

För den svenska lagkaptenen Agneta Björck var förberedelserna inte de bästa.

– Vi åkte färja över från Grisslehamn och jag blev sjösjuk. Men det var dan innan som tur var, säger hon.

Matchen, som slutade 0–0, spelades i 2 x 30 minuter med en boll av storlek fyra.

– Jag kommer ihåg att det var mycket kamp. Vi spelade med en 4-2-4-uppställning, men vi hade aldrig spelat ihop och kände inte ens varann, så det var svårt.

Agneta utsågs till matchens lirare efter sitt slit på mittfältet och fick motta ett halsband i guld från matchsponsorn Expressen. Agneta har halsbandet kvar, men Expressen-getingen är utbytt mot en pärla. Det har hennes man Hans-Åke ombesörjt.

– Klart man är lite stolt, säger hon när hon visar upp halsbandet 47 år senare.

Redan två år tidigare, den 26 juni 1971, spelade Agneta den första inofficiella landskampen, mot Danmark i Köpenhamn, efter att Orvar Bergmark tipsat om ÖSK-tjejens kapacitet. Laget var ett hopplock av spelare som sportjournalisten och entusiasten Torsten Frennstedt på tidningen Arbetet i Malmö styrt upp. Eftersom Svenska Fotbollförbundet inte godkände matchen som en landskamp titulerades de svenska tjejerna ett "skånskt kombinationslag". Någon förbundskapten fanns inte heller.

– Vi fick ta oss själva till färjan så vi åkte ner och tältade innan, Hans-Åke och jag, berättar Agneta.

Hela 6 400 åskådare på Ballerup stadion fick se Danmark vinna med 4–3, men 25-åriga Agneta fick toppbetyg efter sin internationella debut.

Fast idrottskvinnornas utseende var många gånger viktigare än de sportsliga prestationerna.

Den danska tidningen Politikens utsände talade om "den vackra svenskan som sprang som en gasell".

NA var inte ett dugg bättre. När det började spekuleras i att det fanns intresse från italienska proffsuppköpare konstaterade NA:s reporter: "Dessutom är Agneta blond, vilket faktiskt är en viktig komponent för en damfotbollsspelare som vill lyckas i Italien...".

Pratade ni tjejer om hur ni beskrevs i media?

– Nej, inte mycket. Inte mer än att vi tyckte att det var lite jobbigt att det var så man skulle beskriva oss, säger Agneta.

Men blev ni inte förbannade?

– Det var så svårt att ändra på. De brydde sig inte om vad man sa.

Agneta tvingades även uppleva svensk sportjournalistiks största skamfläck.

När Agneta och Sunnanås damer blev svenska mästare för första gången 1980 skildrade Aftonbladet den sportsliga bedriften med ett helt uppslag från duschen där den korta texten kompletterades med mellanrubriker som ”välsvarvade” och ”sköna kramar”.

"Pang i bygget" lyder huvudrubriken och under finns en stor bild med tre nakna Sunnanåspelare som firar med champagne i duschen.

– Det var fruktansvärt, säger Agneta.

Vad hände egentligen?

– Det var en reporter från Aftonbladet som nästlade sig in. Han verkade trovärdig på alla sätt och vis och var med mycket. Efter SM-finalen mot Hammarby kom han plötsligt in i duschen med kameran. Vi var några som bara stack, bland dem jag, eftersom det var svårt att fösa ut honom. Men en del fattade inte riktigt och därför blev det så olyckligt.

Att bilderna över huvud taget publicerades säger en hel del om synen på idrottskvinnor 1980.

– Att tidningen inte hade nåt förstånd ... att det här tar vi inte in. Det var riktiga nakenbilder, det var inte så att man bara såg lite grann.

Hur reagerade ni i laget?

– Vi hade en träff direkt efteråt. Många av de här tjejerna jobbade med ungdomar och barn, som fritidspedagoger och lärare. Det var förfärligt.

Reportern fick be om ursäkt på ett möte.

– Trots det försökte han komma in på en match efteråt, men då stoppade vi honom. Sen såg vi inte röken av honom nåt mer.

Hur tänker du kring händelsen i dag?

– Jag blir fortfarande ilsken. Och generad lite grann, över hur man kan bära sig åt på det sättet. Det förtog lite av glädjen över SM-guldet. Det blev så mycket skriverier och möten, säger Agneta.

Under uppväxten hemma i Jörn i Västerbotten i slutet på 1950-talet tvingades Agneta först ta disken innan hon fick följa med sin äldre bror ut och spela fotboll.

– Det fanns ett motstånd. Jag slutade i stort sett när jag var 12–13 år. Att bo i en liten by... det är klart att folk pratar. Mamma tyckte det var jobbigt att de pratade illa om mig för att jag ville spela fotboll, för det var ju jag och killarna.

– En tjej skulle inte spela fotboll. Hon skulle sitta hemma och virka och sticka, konstaterar Agneta.

I samma veva som landslagsdebuten spelade Agneta två säsonger i ÖSK, 1970-71, innan damlaget lades ner.

– Sen blev vi för dyra och då skippade de oss.

Karriären fortsatte i Falköping med maken Hans-Åke som tränare. Där bildade Agneta radarpar med en viss Pia Sundhage.

– Pia är väldigt mycket yngre än jag. När jag träffade henne första gången i Västgötalaget var hon en liten blyg tjej som dragit ner en hatt över öronen och som inte sa någonting, säger Agneta som ler åt minnet.

En säsong svarade Pia och Agneta för hela 150 mål (!) allt som allt.

– Jag var vänsterfotad och mittfältare så jag drog ner på vänsterkanten och så visste jag att Pia var duktig på att nicka. Jag slog bara in bollen mot straffpunkten och där kom hon och nickade in bollen, säger Agneta.

Totalt spelade Agneta nio landskamper. Hon gjorde ett mål – när hon fastställde Sveriges 2–0-seger borta mot Finland i augusti 1975.

– Då var jag gravid i tredje månaden. Sonen (Daniel) brukar säga att han gjort ett mål i damlandslaget, säger Agneta med ett skratt.

Fakta Agneta Björck

Ålder: 74.

Familj: Gift med Hans-Åke, sonen Daniel, 44, och ett barnbarn.

Bor: I Örebro.

Bakgrund: Född och uppvuxen i Jörn i Västerbotten. Hon flyttade till Stora Mellösa 1967 för jobbets skull, träffade sin livskamrat Hans-Åke, och pluggade på GIH vid den period i livet då landslagsdebuten ägde rum. När ÖSK lade ner sin damfotboll efter säsongen 1971 spelade Agneta en kort period i Kvismardalens IF från Odensbacken innan flytten till SGU Falköping där hon spelade 1973–76. Sedan följde sju säsonger i Sunnanå i Skellefteå som resulterade i två SM-guld, 1980 och 1982. 1992 återvände Agneta och Hans-Åke till Örebro. Under sin första vistelse i Närke vann Agneta även DM i basket för IFK Hallsberg och DM-segrar i friidrott för IFK Hallsberg och IF Start. Dessutom spelade hon både bandy och handboll för Åsbyvikens IF.