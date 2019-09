Agon Mehmeti om kärleken från ÖSK-publiken och sparsamma speltiden: "Vissa dagar kan jag knappt gå"

En av de vanligaste frågorna jag får som ÖSK-reporter är: "Varför spelar inte Agon Mehmeti mer?"

Agon Mehmeti har trots sparsamt med speltid på kort tid gjort sig populär bland ÖSK-supportrarna på Behrn arena.

När han kommer ut ur omklädningsrummet efter måndagsträningen garvar han högt och säger "Jag vet vad du kommer att fråga!". Han har rätt, jag ställer frågan och han försöker ge svaret på den ständiga frågan om varför han inte har spelat oftare och mer sedan han kom till ÖSK.

– Jag har haft lite småskavanker. Nu har jag under en längre period haft problem med att mina hälsenor spökar. Vad det beror på år svårt att sätta fingret på, det kan vara kan vara konstgräset eller att jag inte har spelat på länge innan jag kom till ÖSK och satte igång tvärt, säger Agon Mehmeti.

Den förre Malmö FF-spelaren kom till ÖSK i början av februari. ÖSK-managern Axel Kjäll har sedan dess varit försiktig och låtit Mehmeti ta den tid som krävs för att komma tillbaka i full form.

Men åtta månader in på ÖSK-kontraktet har han fortfarande inte startat en match i allsvenskan.

– Jag har problem med båda hälsenorna. Vissa dagar kan jag knappt gå men vissa dagar är det bättre. Jag måste hela tiden vara vaksam på träningarna, ibland måste jag kliva av och ibland tränar jag inte alls.

Jag upplever inte att det finns någon kritik mot laguttagningen från dig?

– Nej, nej. Det är jobbigt och frustrerande. Men jag vet att Axel och hela det medicinska teamet stöttar mig i det här och förstår situationen. Det har aldrig varit några konstigheter.

– Det här det kom under sommaren och det kan bli värre om jag inte är försiktig. Det är några matcher kvar. Jag ska spela så mycket jag kan och sedan ska jag bygga upp styrkan. Just nu när det är så mycket matcher är det svårt att göra något åt det. Egentligen skulle jag behöva vila men just nu finns inte den tiden.

Du försökte vila bort problemen under landslagsuppehållet förra veckan?

– Exakt. Det kändes bra men när jag körde igång igen kom det snabbt tillbaka. Då vet man att jag behöver vila lite längre för att det ska gå bort helt.

Är du orolig för att en hälsena ska brista?

– Nej, jag är inte orolig på det sättet. Jag är mest orolig för att jag inte kan spela. Jag vill ju hjälpa mina lagkamrater. Jag försöker att visa att jag kan och vill när jag får chansen och under de minuter som jag får.

Publiken på Behrn arena vill definitivt se mer av anfallaren som hittills har gjort ett mål i allsvenskan – 2–1-reduceringen mot BK Häcken, som inte räckte till poäng för ÖSK. När Agon Mehmeti byttes in mot GIF Sundsvall i lördags väcktes publiken och ett hopp om slutforcering tändes på läktarna.

– Jag uppskattar det verkligen och det är klart att det värmer. Jag har inte varit här så länge men får redan en sån här feedback från supportrarna. Då vill jag ge tillbaka något till dem. Jag vet också att det är många som undrar varför jag inte har spelat så mycket.

Du nämner konstgräset som en tänkbar orsak till dina skadeproblem?

– Jag vill inte säga att det kan vara konstgräset men jag har aldrig haft problem med hälsenorna under min karriär tidigare. Det är ett nytt underlag för mig så det kan vara en orsak eftersom jag inte är så van med det. Men ju mer man tränar och spelar med det här underlaget kommer kroppen att vänja sig. Hittills har inte min kropp vant sig utan den har reagerat lite annorlunda.

Du har ett kontrakt som gäller 1+2 år – blir du kvar här nästa säsong?

– Coachen gick ju precis förbi, varför frågar du inte honom, skrattar Agon Mehmeti.

– Som jag har sagt tidigare, jag trivs skitbra och jag ser att klubben bygger på lång sikt och det är klart att jag vill vara med om det här. Det är bara tråkigt att jag har haft de här småskavanker men hellre lite småproblem än att åka på något stort och vara borta i sex-sju månader.