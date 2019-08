Agon om oväntade uppdraget och matchen mot Kalmar: "Brinner för det här"

Jag hinner i fatt Agon Mehmeti efter det sista träningspasset innan bortamatchen mot Kalmar FF. Precis när intervjun ska starta kommer ÖSK-managern Axel Kjäll förbi och säger:

"Fråga Agon om segern mot Degerfors!"

Ett bra tillfälle att fråga den förre Malmö FF-stjärnan om ett rykte som går – att han utöver sin egen träning hjälper till med ÖSK:s P17-lag i akademin.

– Ja, det stämmer. Jag hjälper Carola (Söberg, huvudtränare) och George (Papachristou) och de ska ha credd för att de gör ett bra jobb. Jag är där och tränar grabbarna lite och följer deras utveckling. Det är de unga som är framtiden och det är viktigt att vi ser till att de får rätt utveckling och att man ser deras potential. Jag är där så ofta jag kan, de tränar fem gånger i veckan plus match. Jag brinner för det där, säger Agon Mehmeti.

Jag tycker att ÖSK:s akademi är på rätt väg och helheten börjar komma på plats.

Agon Mehmeti kom själv fram genom en av Sveriges mest framgångsrika akademier, Malmö FF:s.

– Jag har bra inblick därifrån och vet vad som krävdes för dem då. Jag tycker att ÖSK:s akademi är på rätt väg och helheten börjar komma på plats. Det finns lite kvar men det är en jätteviktig bit för ÖSK.

– För mig är det bara glädje. När jag ser när de unga spelarna lyckas och ta för sig, det är ett steg framåt för hela föreningen. Ju fler ungdomar man kan ta upp desto bättre är det.

... och hur gick det mot Degerfors i derbyt då?

– Vi vann med 2–1 mot Degerfors. Vi gjorde en bra match och kontrollerade matchen. Det kunde ha blivit fler mål men en seger är en seger och det var bra för deras självförtroende.

Agon Mehmeti kom till ÖSK under vintern. Han tog lång tid på sig innan han var i matchform men under de senaste matcherna har han imponerat med bra inhopp. Senast mot IFK Göteborg dunkade han in 2–2-målet men bollen dömdes ha varit över mållinjen innan och Kevin Wright fick målet.

Mehmeti väntar därmed fortfarande på sitt första ÖSK-mål.

– Det är nära hela tiden men så länge laget vinner är det bara en bonus om jag gör mål. Jag vet att jag är med i spelet när jag kommer in och jag visar att jag vill vara med. Målen kommer förhoppningsvis. Jag tänker inte så mycket på poängen och att jag måste synas.

Senast mot IFK Göteborg var du nära?

– Jag har sett det i repris och jag menar fortfarande att hela bollen är ju inte inne. Men jag har sagt till Kevin att han får det. Han är yngre och han är också framtiden och det är viktigare att han får poängen, skrattar Agon.

– Skämt å sida så är det viktigt att vi vinner. Det räcker att titta på glädjen i omklädningsrummet.

Hur är formen?

– Jag klagar inte, jag mår bra och spelar bra.

Du verkar trivas i Örebro?

– Jag trivs jättebra i stan! Som sagt brinner jag för att jobba med ungdomar. Det är förmodligen något som jag kommer göra i framtiden också, en tränarkarriär eller jobba med att hjälpa ungdomar. Jag har själv varit där och vet vad som krävs. Jag vill vara där och hjälpa och stötta dem. När man är ung så är det lätt att man flyger i väg lite snabbt. Då kan det vara bra om man lyssnar på någon som har varit där.

Agon Mehmeti har ett ettårskontrakt som innehåller en option på ytterligare två år.

– För mig var det viktigt att komma hit och hitta tillbaka till glädjen med fotbollen. Det har jag gjort, jag mår så jäkla bra och mår bra av att jag får hjälpa till med de unga, både här i laget och i akademin. Jag har pratat lite med Axel och vi får se vad som händer.

Kalmar ikväll – vad säger du om matchen?

– Det blir en kämpig match men vi måste gå in med samma inställning som mot Göteborg. Vi måste styra tempot, styra matchbilden och göra det vi ska göra. Kalmar är ett lag som har haft det kämpigt men de har bra spelare och är bra på hemmaplan. Vi får inte bli bekväma för att vi har gjort det bra de tre senaste matcherna. Vi måste fortsätta och kriga och hjälpa varandra.