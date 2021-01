Ajvide Lindqvist nyaste är snäll skräck: ”När världens lidande landar på vår tröskel reagerar vi”

En morgon står en klargul container längst ut på kajen i Norrtäljes hamn. Inuti finns någonting främmande. Världen kommer till Norrtälje, säger skräckförfattaren John Ajvide Lindqvist om sin nya roman "Vänligheten".

– Det som läcker ut i ån gör att människorna förändras. Det där är naturligtvis symboliskt. När världens lidande landar på vår tröskel reagerar vi med aggression och då krackelerar samhället.

Trots att det förekommer scener vars bilder etsar sig fast i minnet beskriver författaren boken som sin i särklass minst otäcka.

– När det kommer till hur stor del av handlingen som upptas av övernaturliga hemskheter, existentiella avgrunder och explicit våld är den snällare än mina andra böcker, säger han.

Faktum är att sådana partier har spätts ut med rejäla doser vardagsrealism, humor och kärlek i denna tegelstensroman om vikten av vänlighet. För en gångs skull har det roliga fått utrymme, enligt Ajvide Lindqvist.

– Som gammal ståuppkomiker har jag en tendens att se det komiska i situationer, säger författaren, som bland annat har stått på Norra brunns scen.

– I tidigare böcker har jag behövt idka koncentration för att konsekvent förhålla mig till det svartsynta. Här har jag gett mig själv större frihet, fortsätter han.

Utöver succéromaner som "Låt den rätte komma in", "Hanteringen av odöda" och "Gräns", har han skrivit pjäser för Dramaten och Stadsteatern. Dessutom har han författat manus till filmatiseringarna av sina egna böcker.

Hans kreativitet lyser igenom när han lidelsefullt – med finurliga formuleringar – berättar om hur han brukar fuska sig in till människans kärna.

– I övernaturliga berättelser kommer ett hot i form av en ogripbar gestalt. Eller som en möjlighet att transcendera, att komma utanför basala, jordiska villkor, säger han och fortsätter:

– I grund och botten är det något slags undersökning av människans grundläggande existentiella villkor. Hur hanterar vi sådant som det inte finns en mall för?

Huvudpersonerna i "Vänligheten" baseras på några människor som författaren observerade för över tio år sedan. Ett grabbgäng som spelade minigolf och ett par gymmande tjejer har levt kvar i hans minne. Nu sammanför han dem i sitt nya drama, där kärlekens förvandlande kraft möter det mytiska och oförklarliga.

– De är precis i brytpunkten, mellan 28 och 30, då det fan är dags att börja styra upp livet.

De senaste sex åren har John Ajvide Lindqvist och hans hustru Mia Ajvide varit på Kuba två månader om året för att ägna sig åt skrivandet. Där blev också stora delar av boken till.

– När vi är där bor vi i en liten by utanför Havanna. Det finns ingenting annat att göra, så jag skriver mellan tio och tolv sidor varje dag som jag sedan läser högt för min hustru. Eftersom det är vår kvällsunderhållning så måste jag producera.

En annan stor drivkraft är den egna nyfikenheten.

– Jag är en sopa på att skriva synopser, att sammanfatta handlingen på förhand. När jag börjar vet jag inte vad som kommer. Jag skriver som en läsare som undrar vad som ska hända härnäst.

Flera av Ajvide Lindqvists filmatiserade romaner har prisbelönats. "Låt den rätte komma in" kammade hem fem Guldbaggar 2008. Två år senare hade den amerikanska nyversionen "Let me in" biopremiär i USA. "Gräns" belönades med priset Un certain regard på filmfestivalen i Cannes 2018. Följande år mottog den sex Guldbaggar, bland annat för bästa film.

Nu är det officiellt att "Hanteringen av odöda" blir film i Norge, i regi av Thea Hvistendahl ("Satans barn", 2019).

– Vilket jävla flyt jag har haft. Det är fantastiskt. Jag tror att jag skriver väldigt filmiskt. Ofta utgår jag från bilder snarare än handling och dialog. Till exempel inledningsscenen i "Vänligheten" där en flicka räddar en barnvagn från att bli krossad av en buss. Den bilden har jag längtat efter att få skriva i många år, säger Ajvide Lindqvist.

Fakta: John Ajvide Lindqvist

John Ajvide Lindqvist föddes 1968 och växte upp i Stockholmsförorten Blackeberg.

I ungdomen ägnade sig Ajvide Lindqvist åt trolleri. Han har tävlat i såväl svenska som nordiska mästerskap, samt i juniorvärldsmästerskapen i Haag i Nederländerna.

Vid sidan av det sysslade han även med ståuppkomik. I över tio år stod han på scen. Därefter började han skriva material åt andra komiker.

2004 debuterade Ajvide Lindqvist som författare med vampyrromanen "Låt den rätte komma in". Romanen filmatiserades av regissören Tomas Alfredson. Filmen, som hade premiär i oktober 2008, fick ta emot flera priser. 2010 hade den amerikanska nyversionen "Let me in" premiär.

Sedan debuten har författaren gett ut sex fullängdsromaner. "Vänligheten" blir hans sjunde.

Utöver det har han skrivit flera kortromaner, noveller, barnböcker och pjäser.

Sitt mellannamn fick han då han 1996 gifte sig med författaren Mia Ajvide. De bor tillsammans på Rådmansö i Roslagen. Med henne har han en son och tre bonussöner.

Jesper Karlsson/TT