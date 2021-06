Åk på svensk konstrunda i sommar: Hav, jord och gulnad samtidssatir

”Havet” på Kalmar konstmuseum, till 26/09

Elva samtida konstnärer, plus några ur museets egna samlingar, tar sig på olika sätt an havet. Birgitta Silfverhielm hyllar sin tidigare segelbåt Sländan, medan Filippa Arrias spårar familjens historia i stora oljemålningar som "Les Antilles – les îles inutiles (Antillerna, öarna, de oanvändbara).

Marjolijn Dijkman och Toril Johannessen låter konstpubliken möta en annars osynlig värld av alger och mikroorganismer, avgörande för jordens ekosystem, i videoverket "Reclaiming vision", där vetenskaplig forskning möter konstnärlig gestaltning.

Här finns även Cecilia Mellbergs film "Havet är", ett slags meditation över vågorna och livet.

Andreas Eriksson, ”Vävnader – skisser” på Skissernas museum i Lund, till 10/10

Andreas Erikssons vävda gobelänger skulle ställas ut i London våren 2020. Fem vävare plus han själv hade jobbat i två år och lagt ner drygt 13 000 timmars arbete för att väva de stora gobelängerna i oblekt lingarn, vars färg beror på den jord linet odlats i. En timme före invigningen avblåstes utställningen på grund av pandemin. I stället visades den först på Akvarellmuseet i Skärhamn och nu på Skissernas museum i Lund. Här är utgångspunkten just skisserna och själva arbetsprocessen.

Andreas Eriksson representerade Sverige på Venedigbiennalen 2011 och är kanske mest känd för sina stora målningar med motiv hämtade från naturen. Naturmålare kallar han sig bara motvilligt. Han tittar på färger och strukturer och ser naturen som ett slags visuellt bibliotek. I Lund visas även delar av målningar som han själv har refuserat. Han har helt enkelt klippt ut och sparat de bitar som han gillar.

Zineb Sedira, ”Standing here wondering which way to go” på Bildmuseet i Umeå, 19/6 till 24/10

Den Londonbaserade franskalgeriska konstnären Zineb Sedira representerar Frankrike på nästa Venedigbiennal. Men först återkommer hon till Bildmuseet i Umeå, där hon presenterades stort för drygt tio år sedan.

Sommarens utställning tar avstamp i familjens historia och i Alger på 1960-talet, då samlingsplats för frihetskämpande organisationer. Zineb Sedira har gjort en kopia av sitt eget vardagsrum, vars inredningsdetaljer, böcker och skivomslag går att härleda till denna rörelse. Utställningens titel, "Standing here wondering which way to go", är lånad från en gospel.

”As times goes by” på Alma Löv i Östra Ämtevik, 19/6 till 29/8

Tid är ett tema i sommarens samlingsutställning på Alma Löv i Värmland. Utställningen är inte tänkt som en kommentar till pandemin, skriver arrangörerna, som ändå framhåller att pandemin har framkallat en känsla av desorientering och förvirring, orsakad av att framtiden är oviss.

Ett av de verk som visas, "Meeting of minds", är också ett inspelat Zoom-möte mellan en grupp konstnärer som beskriver sina upplevelser av hur tiden har förändrats under det senaste året.

Åsa Kalmér och Jörgen Hjerdts projekt "Ärr" handlar i stället om kroppens förändringar och om bröstcancer.

Kent Wisitis ”Heja samtiden!” på Magasinet i Falun, 3/7 till 22/8

Prästen och satirtecknaren Kent Wisti har meddelat att han tänker sluta göra sina satiriska samtidskommentarer då hans 50-årsdag infaller i höst. Magasinet i Falun tar honom på orden och ser till att visa en stor samlingsutställning av hans gulfärgade bilder som publiceras i Dagens Nyheter varje söndag. Under juli och augusti visas samtidigt målningar av Kent Wisti i Kristine kyrka i Falun.

”Jord” på Havremagasinet i Boden, till 26/9

Jorden som vi brukar, odlar och saboterar är temat för de konstnärer som medverkar i sommarens stora utställning på Havremagasinet. Bland annat visas Agneta Anderssons bearbetning av flytten av staden Kiruna.

Här finns också Norrakollektivets konstnärliga undersökning av koppargruvan Aitik i Gällivare. Med hjälp av fotografier, video och skulpturer undersöker de landets största dagbrott. "En plats försvinnande" kallar de sitt verk.

Lynette Yiadom-Boakyes ”Att flyga i förbund med natten” på Moderna museet i Stockholm, 3/7 till 19/9

Den brittiska konstnären Lynette Yiadom-Boakye målar porträtt av fiktiva personer. Hon skapar dem utifrån bilder eller sin egen fantasi, i målningar som väcker frågor om identitet och representation. Moderna museet visar hennes första stora retrospektiv, som kommer direkt från Tate Britain och omfattar ett 80-tal målningar.

– Människor frestas att politisera det faktum att jag målar svarta personer, och komplexiteten i det är en avgörande del av mitt arbete. Men min utgångspunkt är alltid måleriets eget språk och hur det relaterar till föremålet, har hon själv sagt till konstkritikern Hans Ulrich Obrist i en intervju i Kaleidoscope.

Göteborgs internationella konstbiennal ”The ghost ship and the sea change” del 1, till 22/8

Liksom biennalen 2019 tar även årets upplaga avstamp i Göteborgs koloniala förflutna och i platsen som en gång kallades Franska tomten (i dag Packhusplatsen), som svenskarna i slutet av 1700-talet bytte bort mot ön Saint-Barthélemy i Västindien. Tanken är att biennalen dels ska spegla det förflutna i samtiden, dels Göteborgs hamn i andra delar av världen.

Bland konstnärerna finns exempelvis tyska Susanne Kriemann, som undersöker klimatförändringar och miljöförstöring i sydostasiatiska mangroveskogar.

Borås konstbiennal: ”Deep listening for longing”, till 26/9

Precis som Göteborg firar även Borås 400-årsjubileum. Den tidigare skulpturbiennalen har därför gjorts om till Borås Art Biennal, vars konst visas både ute i staden samt på Borås konstmuseum och på Textilmuseet.

Verk av 25 svenska och internationella konstnärer ingår, däribland Jacqueline Hoàng Nguyens ljudinstallation "For an epidemic resistance". Nguyen utgår från en skrattepidemi som spred sig från en missionsskola för flickor i nuvarande Tanzania 1962. Hon gestaltar skratt som inte nödvändigtvis handlar om glädje.

Erika Josefsson/TT

Fakta: Surrealistisk film och ”Familjeterapi”

Kivik Art Center: ”Familjeterapi” av Peter Johansson som fortsätter dekonstruktionen av sin barndoms Dalarna, nu med en röd stuga som snurrar. 27/6–29/8.

Rikstolvan i Hammenhög och Järrestad: ”Tipping point” (19/6–25/7) och ”Fixing the climate” (19/6–5/9) av Bigert och Bergström, vars konst ger nya perspektiv på klimatförändringar och miljö.

Mjellby konsthall, Halmstad: ”Surrealism och film – Making the unreal real”. Förutom en generös visning av klassisk surrealistisk film görs en koppling till hur den inspirerat samtida konstnärer som Niki Lindroth von Bahr med flera. Till 5/9.

Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn: Österrikaren Hundertwasser beskrev den raka linjen som ”ogudaktig och omoralisk”. Nu presenteras han för första gången stort i Sverige. Till 12/9. (TT)