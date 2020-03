Åklagarens nya bevis i sista minuten – pekar på lögner i förhör: ”Återvänt hem vid annan tidpunkt än vad han berättat”

Mitt under den pågående rättegången har polisen på nytt undersökt den misstänkte 45-åringens bostad.

– Vi bad under förra veckan utredare att fotografera i det alltjämt avspärrade bostaden, säger Åsa Hiding, åklagare.

Den nya bevisningen ska enligt åklagaren visa på att 45-åringen ljugit under rättegången.