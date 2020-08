Albumaktuella Aloe Blacc planerar 24 timmar lång hyllning till Avicii varje år: ”Tidpunkt i historien där vi kan göra skillnad”

Albumsläppet planeras till början av hösten och skivan har fått namnet "All love, everything", berättar Aloe Blacc.

– Vanligtvis skiljer jag på musiken och det privata. Jag väljer ämnen som är allmängiltiga. Men just i arbetet med det här albumet så har jag velat tillägna låtar till min familj, min fru, mina barn samt mina vänner och vara mer personlig.

Han slog igenom 2011 med låten "I need a dollar". Många känner även förmodligen igen Blaccs röst från Aviciis låt "Wake me up", som han skrev texten till.

– När jag släppte "I need a dollar" kom den ut under finanskrisen och blev synonym med oron alla kände för ekonomin. Det känns märkligt att "My way" kommer ut just nu. Det är en tidpunkt när många i USA känner att det finns hinder i deras väg, speciellt med corona. Viruset hindrar dem från att uppfylla sina drömmar.

Han kallar sig själv för "artivist", en blandning av artist och aktivist, och är engagerad i flertalet organisationer för mänskliga rättigheter.

– Jag har ägnat tiden i karantän åt min familj, men också åt att jobba på omvandlingen vi behöver göra här i USA med sociala orättvisor. Jag har ringt många samtal och haft möten om hur vi kan göra dramatiska förändringar av vårt rättssystem.

Aloe Blacc säger att demonstrationerna under Black lives matter-rörelsen har påverkat honom starkt.

– Reglerna gör det möjligt för polisen att mörda människor utan att de hålls ansvariga. Det har uppenbarligen varit en fråga för den svarta befolkningen länge. NWA:s största låt handlar om polisen och den är från 1980-talet. Jag har gått tillbaka till 60- och 70-talet och även där hittat låtar av svarta artister om polisbrutalitet. Just nu befinner vi oss vid en tidpunkt i historien där det finns en reell möjlighet att göra skillnad.

När den svenske housestjärnan Tim "Avicii" Bergling avled i april 2018 visade det sig att han hade haft en nästan färdig låt, "SOS", som han hade planerat att Aloe Blacc skulle sjunga. Den blev första singeln på det postuma albumet "Tim".

– Det var otroligt rörande och bitterljuvt. Jag var glad att få sjunga låten och fortsätta hans arbete, men när jag hörde texten så kunde jag inte låta bli att tänka att den var ett rop på hjälp. Många av oss runtomkring Tim visste inte att han led, det var otroligt jobbigt att inte ha kunnat hjälpa honom. För mig är det en stor ära att ha haft de här stunderna med Tim.

Aloe Blacc medverkade även vid den stora hyllningen till Tim Berglings musik i Friends Arena i Stockholm i december i fjol.

– Det var så mycket kärlek från publiken och de andra artisterna. Jag minns att jag kollade på kollaget i slutet med bilder av Tim och hur känslosamt det var för mig. Jag är så glad att vi fick tillfälle att göra det.

Han säger att han även planerar att hålla minnet av vännen levande med ett återkommande evenemang.

– Varje år i april kommer jag att göra en hyllning till Tim. Det ska vara en 24 timmar lång minnesstund, med samtal med andra kollegor och vänner till Tim och även med hans pappa Klas. Det är mitt mål i alla fall, säger han.

Fakta: Aloe Blacc

Född Egbert Nathaniel Dawkins III 1979. Mer känd under artistnamnet Aloe Blacc. Han slog igenom med hitten "I need a dollar". som också var introlåt till HBO-serien "How to make it in America" 2011.

Redan i gymnasiet började han göra låtar tillsammans med producenten Exile. Tillsammans utgjorde de duon Emanon, som släppte sin första demo 1996. Aloe Blacc sjöng på Tim "Avicii" Berglings låt "Wake me up" 2013, som han också skrev texten till. 2019 sjöng han in Aviciis postuma låt "SOS" till albumet "Tim".

Han är gift med rapparen Maya Jupiter och de har två barn tillsammans.

Ann Edliden/TT