Äldrevården öppnar smittsäkrade besöksstationer

Till exempel kan bokad födelsedagsuppvaktning genomföras på Ramundergården tack vare besöksstationen. Det finns två likadana besöksstationer i två separata lägenheter.

– Anhöriga och närstående släpps in via separat ingång in i tvättstuga där dom kan klä av sig ytterkläder, tvätta händer och använda handsprit, berättar Henrik Westerling, enhetschef på Ramundergården.

Besökarna visas sedan till lägenhet i den del av Ramundergården som ännu inte är i drift.

– Då har personalen redan hjälpt vår hyresgäst dit den inre vägen och hjälpt denne att sätta sig ner bakom det plexiglas som satts upp. Om anhöriga vill fika ihop med våra hyresgäster så tar dom med sig eget kaffe och fikabröd vi ombesörjer att våra hyresgäster får eget fika detta för att undvika att ta från samma fat, säger Henrik Westerling.

Efter besöket desinficeras besöksstationen av personal. Personal kan närvara under besöket om behov finnes på grund av kognitiv nedsättning. Besöken bokas hos respektive avdelning och en tydlig beskrivning av detta är på väg till samtliga hyresgästers anhöriga.