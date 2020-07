All star team – Hellsings drömfemma i Örebro Hockey under SHL-åren: ”Det bästa vi sett av en Örebrospelare”

Målvakt

Julius Hudacek (2014–2017)

Det hade kunnat vara lätt att plocka ut Dominik Furch här med tanke på hans fenomenala säsong i ryggen. Och någonstans föredrar jag ändå tjeckens lugna och harmoniska spelstil framför något annat. Men när jag tänker tillbaka på vad Julius Hudacek åstadkom så är det ändå svårt att runda honom.

Nej, sista säsongen var inte särskilt lyckad och överlag var det mycket upp och ner och kanske för mycket fokus på saker runt omkring. Men vi får inte glömma hur förbannat bra han var sin första säsong. Spelade hela 44 matcher men lyckades ändå nå upp i 93 i räddningsprocent och under två insläppta mer match, 1,91. Succélaget 14/15 var egentligen rätt spretigt men med ruggig spets. Däribland Hudacek som hade en makalös förmåga att vinna matcher åt laget. Utöver att han röstades fram till årets målvakt i SHL så blev han faktiskt även ligans MVP, i stället för en viss spelare vi ska återkomma till.

Sedan får man heller inte underskatta Hudashow som på sitt sätt satte Örebro på hockeykartan. Bespottat av många men ändå helrätt för Örebro i det läget.

Bubblare: Dominik Furch.

Backar

Nick Ebert (2017–2019)

Han kom in under slutet av säsongen 17/18 tillsammans med ett gäng andra spelare med operation livräddning: Se till att Örebro undviker kval. Uppdraget slutfördes och Ebert hade sin del i det. Kom in med pondus och kraft, trots att han nyligen kommit tillbaka från en operation och knappt tränat på is.

Örebro lyckades behålla den storväxte amerikanen och han blev en ledande back, en av SHL:s absolut bästa. Topp tre om ni frågar mig. Bombade in mål i powerplay med sitt ruggiga skott, gjorde totalt 33 poäng. Men också pålitlig defensivt även om den inte direkt var någon styrka.

Succén innebar ett NHL-kontrakt med Ottawa där han dock bara hann spela en AHL-match med Belleville innan han trejdades till New York Rangers organisation. Där han hittills inte gjort en match utan enbart spelat med Hartford i AHL.

Efter en lyckad insamlingskampanj är nu Nick Ebert åter en Örebrospelare.

Kristian Näkyvä (2018–)

Det har väl inte direkt kryllat av spetsbackar under Örebros alla år i SHL och därför blir det lätt att fastna på spelare som nyligen gjort avtryck i klubben. Näkyvä kom till Örebro från Linköping vilket sågs som en prestigevärvning. Offensivt hade finländaren visat att han var en SHL-back på hög nivå, däremot en del frågetecken defensivt.

Under Näkyväs båda säsonger i Örebrotröjan har han visat att han håller hög klass, främst offensivt. Hans puckhantering är en fröjd att skåda. Besitter också ett fruktat skott och är ett vapen i powerplay.

Och dessa frågetecken om defensiven rätades ut till hans andra år. Då utvecklades han till en tvåvägsback och spelade mycket boxplay. Näkyvä har kanske spelat sin livs hockey i Örebro.

Bubblare: Viktor Ekbom, Johan Motin, Daniel Sondell, Jonathan Andersson.

Forwards

Derek Ryan (2014–2015)

Föga överraskande finns han med här. Vann SHL:s poängliga på 60 poäng, en bättre än Linköpings Jeff Taffe. Det som stack ut än mer var att Ryan gjorde 48 av dessa i spel fem mot fem, elva mer än tvåan Taffe. Ryan är den senaste spelaren i SHL som gjort över 60 poäng, visserligen under en säsong där det spelades 55 matcher, men i alla fall. Kedjan med Martin Johansson och Daniel Viksten blev fruktad, en av ligans absolut bästa.

Olyckligt nog blev han sjuk alldeles innan SM-slutspelet. Kom ändå till spel i första matchen men hittade aldrig samma form som i grundserien och gjorde bara en poäng på sex kvartsfinalmatcher. Det överskuggar dock inte det han gjorde i grundserien. För det var det bästa vi sett av en Örebrospelare under dessa år i SHL.

Henrik Löwdahl (2013–2016)

Klart att Mr Örebro ska med här. Löwdahl var en poängspelare i division 1 och sedan också i hockeyallsvenskan. I SHL däremot fick han axla en mer defensiv roll.Det är en styrka att acklimatisera sig till en annan spelstil och dessutom på en så mycket högre nivå och ändå göra sig så användbar. Alla hade under åren på lägre nivå varit nyfiken på vad han kunde åstadkomma på högsta nivå i Sverige. Under sina tre säsonger visade Löwdahl att det var där han hörde hemma. Visserligen skadeförföljd under dessa år, men väl på isen bidrog han på alla sätt.

Marcus Weinstock (2013–)

Det finns spelare som nått en högre topp. Det var tufft att ställa Mathias Bromé åt sidan efter sin fina säsong. Eller ta en sådan som Martin Johansson som exploderade med Derek Ryan vid sin sida. Men få har hållit en så stadig och jämn nivå som Marcus Weinstock. Visserligen låter det något motsägelsefullt efter den gångna säsongen som var rätt ojämn. Men ändå är det den överlag jämna nivån det som sticker ut. Förutom den gångna säsongen har han alltid varit över 20 poäng. Har därtill varit användbar i alla spelformer, har till och med spelat back.

En annan egenskap som absolut ska betecknas som viss spets är förmågan att hålla sig skadefri. Säsongen 18/19 missade han en match på grund av sjukdom, ett sällsynt besked.

Weinstock har under alla år sett till att göra sig användbar och viktig för laget. Har spelat över 500 matcher i Örebrotröjan, ingen av dessa genom att bara stå och titta på.

Bubblare: Mathias Bromé, Martin Johansson, Daniel Viksten, Aaron Palushaj, Ryan Stoa.

Tränare

Niklas Eriksson (2018–)

Det stod förstås mellan Kenta Johansson och Niklas Eriksson. Kentas betydelse är svår att blunda för. Kom in när Örebro Hockey var rena vilsna tonåringen under första året i SHL och gav lugn och trygghet, trots att ett kval stundande. Det kvalet blev aldrig särskilt spännande. En del tack vare lyckade värvningar, men Kenta hade också betydelse. Sedan ledde han ju laget till en historisk SM-kvartsfinal.

Ändå landar jag vid Niklas Eriksson. Som kom in ett väldigt tufft läge där mycket pekade på ett kval som var långt ifrån vad någon hade kunnat förvänta sig innan säsongen. Men Eriksson lyckades avvärja kvalhotet och till och med lyfta laget till slutspel.

Fortsatte på den inslagna vägen den gångna säsongen och Örebro var ett tag serieledare i SHL för första gången i klubbens historia. Även om laget inte orkade hela vägen så var det ändå en lyckad säsong. Tillsammans med Jörgen Jönsson och Christer Olsson har han implementerat en spelidé som gör att laget kan hävda sig på toppnivå. Örebro är nu en attraktiv klubb för spelare och det har Niklas Eriksson en stor del i.