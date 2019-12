Alla flickor har rätt till ett värdigt liv

Många fruktansvärda saker händer i vårt samhälle och vår värld. Det oroar oss. Men mycket gott händer också. Svår fattigdom har alltid varit ett gissel för en alltför stor del av mänskligheten och är det alltjämt. En positiv spiral verkar sen flera år då många kastar av sig fattigdomens ok. FN rapporter att det är nära 3 000 individer i timmen som tar sig ur den absoluta fattigdomen. Det är ett stort framsteg att glädjas åt. Framsteget är dock inte rättvist fördelat.

Patriarkatets järnhand sorterar som vanligt undan kvinnor och flickor. Att läsa och skriva är en elementär förutsättning för ett bra liv. 780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa och skriva. 520 miljoner av dem är kvinnor och flickor. 30 000 flickor under 18 år blir bortgifta varje dag. 10 000 flickor könsstympas varje dag.

Allt fler kvinnor och flickor befriar sig från dessa sina tilldelade lågstatusroller.

I det patriarkaliska samhället är kvinnor och flickor en lågstatusgrupp i förhållande till män och pojkar. Därför missgynnas kvinnor och flickor. De förtrycks och våldförs för att de har kvinnligt kön.

Allt fler kvinnor och flickor befriar sig från dessa sina tilldelade lågstatusroller. De vill vara med och välja sina egna liv. De har påverkats av värdegrunden om människovärdet och allas lika värde från den humana och kristna traditionen. Svenska kyrkan vill genom sitt internationella arbete stödja den kampen med sin julinsamling under mottot: ”För alla flickors rätt till ett värdigt liv.” Det sker genom ett internationellt nätverk av lokala partnerkyrkor över hela världen. Nätverket kallas ACT -Action by Churches Together. De är på plats och kan bäst verka i de olika situationer som flickorna befinner sig i. Stödet kan bestå av skolutbildning, yrkesutbildning, medborgarutbildning, hälso- och sjukvård, kvinnogrupper, med mera.

Du som vill stötta detta projekt för de diskriminerade flickorna i tredje världen, ge kollekt under jultiden eller swisha 900 1223. Du gör en insats för något sårbart flickbarnens rätt. Är inte livets mening att bidra lite till att göra världen mer mänsklig?

Johan Unger

kyrkvärd i Örebro Nikolai