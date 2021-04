Alla som vill får arbeta heltid i Kumla kommun

Den åttonde mars var det internationella kvinnodagen. Det är en dag då vi fokuserar extra på jämställdheten i Sverige. För oss Socialdemokrater är frågan viktig året runt. Ett mera jämställt samhälle mår vi människor bra av och utvecklas vidare. Hur blir vi då mer jämställda? Vi har många olika svar på hur vi kommer dit men de flesta av oss har nog liknande mål. En del av arbetet i att bli mer jämställda gäller att vi ser till kombinationen av arbetsliv och privatliv. Ska vi bli mera jämställda i arbetslivet behöver vi också ha ett mer delat ansvar för hemmet.

Fortfarande är det överlag kvinnorna som tar det största ansvaret över hemmet, det som kallas det oavlönade arbetet. Vissa familjer vill ha det så. Det är då viktigt att fundera på vad det innebär i det långa loppet. Vad händer om jag eller min man blir sjuk, avlider eller begär skilsmässa? Hur ser mina barn på vilka roller vi har? Vad tar barnen med sig in i sitt vuxenliv? Hur blir min pension? Det finns många frågor man bör ställa sig och få svar på innan man går in i de traditionella rollerna med en man som alltid jobbar heltid och en kvinna som under långa perioder arbetar deltid.

Heltidsresan görs i tätt samarbete med fackförbundet Kommunal.

Inom socialförvaltningen i Kumla har man tagit stora kliv framåt där många medarbetare har valt att höja sin sysselsättningsgrad. Andelen som jobbar heltid inom hela socialförvaltningen är 77 procent, vilket är en hög siffra om man jämför med andra kommuner i Sverige. Nya tjänster utannonseras alltid på heltid. Vi har tagit politiskt beslut att alla som vill gå upp i sin sysselsättning till heltid får göra det. Vill man endast gå upp i små steg i sysselsättningsgrad till exempel 5 procent stegvis kan man även göra det. Man får då chansen att känna efter hur det känns att öka sin sysselsättningsgrad och samtidigt hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi kallar allt detta för heltidsresan. Heltidsresan görs i tätt samarbete med fackförbundet Kommunal.

I Kumla kommun arbetar vi tillsammans för ett jämställt samhälle. Heltidsresan är bara en del av den långa resan mot målet.

Annica Sjöqvist (S)

ordförande Socialnämnden

Lars Malmberg (S)

Gunnel Kask (S)

Mats Gullberg (S)

Petra Graff (S)

Vanja Björsson (S)

Maria Nickander (S)

Sölve Persson (S)