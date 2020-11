Alla spelare ska coronatestas inför varje match när allsvenskan startar om: ”I verkligheten är vi inte proffs”

När smittspridningen tog ny fart och allt fler regioner införde hårdare restriktioner valde Svenska handbollsförbundet förra veckan att pausa handbollsallsvenskan, på både herr- och damsidan, i två veckor.

För Lif Lindesberg innebar det att matcherna mot borta Tyresö den 21 november och hemma mot Skånela den 27 november blev uppskjutna.

Men därefter är tanken att serien ska återstarta – för Lifs del med ett dubbelmöte med Torslanda, borta den 5 december och hemma den 13 december. Skillnaden mot tidigare är att ingen publik längre släpps in, att ett striktare smittskyddsprotokoll tagits fram och att alla spelare ska testas inför varje match.

– Men det är ganska mycket vi inte vet än, om man ska vara ärlig. Just nu är det ett blankt papper, vi vet inte vad som gäller och vad vi ska förhålla oss till. Jag hoppas att det kommer en djupare diskussion med förbundet innan vi ska starta igen, säger Ricky Axarp Nordahl, klubbchef i Lif Lindesberg.

Hur ska testerna gå till?

– Det har vi inte heller fått reda på än. Varken det eller vad som står i de nya protokollen som vi ska följa. Det handlar förmodligen om någon sorts snabbtest, för förbundet sa först att de ska skicka ut testkitten till alla lag senast den 1 december, men nu verkar det vara försenat. Men vi vet inte hur många tester vi kommer få och när de ska göras: Kvällen innan, på matchdagen, en timme före matchstart?

Lif Lindesberg har haft flera fall av covid-19-smitta i föreningen och har på eget initiativ masstestat sina A-lagsspelare vid två tillfällen.

– Dels hade vi ett företag från Karlskoga här som testade alla före premiären. Dels gjorde vi snabbtest inför bortamatchen mot Karlskrona när vi hade haft et positivt coronafall i närheten av truppen, säger Axarp Nordahl.

– Det svåra på vår nivå är att förbundet sätter en stämpel på oss som professionell liga, men i verkligheten är vi inte proffs. Killarna och tjejerna i allsvenskan går iväg till jobbet eller skolan som alla andra, vi kan inte isolera dem i någon bubbla. De förutsättningarna har vi inte. Jag är glad över att förbundet pausade för att få en möjlighet att se över möjligheterna att fortsätta genomföra serien med gott samvete.

Skulle du vilja se en förlängd paus av allsvenskan?

– Jag har en enorm förståelse och respekt för dem som inte tycker att det är klokt att vi drar igång igen. Samtidigt finns det argument för at sporten behöver synas och att den ska spelas, och jag tror att olika idrotter följer varandra här. Utifrån utvecklingen i samhället är det bra att vi har paus nu, sedan får man se vad man kommer fram till: Om det går att spela på ett säkert sätt i den utveckling vi lever i, om det är rimligt.

Just nu avråds från all träning och tävling för icke yrkesutövande idrottare över 15 år, vilket fått till följd att ett 70-tal handbollsspelare i Lif Lindesberg just nu inte ens kan träna tillsammans. Det är bara herrarnas A-lag och ungdomsverksamheten som är igång.

– Det är en stor del av verksamheten som står still, och det är egentligen en ännu större fråga, vad som händer där. Just nu tränar folk i utegym och hemma i källaren, säger Axarp Nordahl.

De två uppskjutna A-lagsmatcherna har ännu inte fått några nya speldatum.