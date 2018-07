Allsång och Lunchorgel på Noradagarna

På omtyckta Lunchorgel kl 12.12 i Nora kyrka kommer Marie J:son Lindh Nordenmalm att spela ett antal önskestycken. Det blir Morning has broken, Adagio av Albinoni, Tröstevisa, Brudmarsch från Greksåsar, Annies Song, Intåg i sommarhagen, Ute blåser sommarvind, Sommarsång, Lätt som en sommarfjäril, Summertime, Sonatina, Underbart och My way.

Och samma dag på kvällen kl 19 blir det Allsång i Bryggeriet med Nora Kammarkör och Nora Kyrkokör. Publiken får sjunga kända sommarsånger med körerna. Dirigent och pianist är Marie J:son Lindh Nordenmalm. Det är fri entré och vid regn flyttas allsången till Nora kyrka. Körerna söker nya sångare så välkommen att sjunga med.