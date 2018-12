Hallsbergs enda deltidsbrandman är lärare - "Eleverna är införstådda med det"

NA har tidigare berättat om undersköterskan Angelica Simmons i Kumla, som nekats en hundraprocentig tjänst på grund av att hon är deltidsbrandman. Angelica tycker att det är fel och vill att kommunen tänker om - både för att ge fler inom äldrevården chansen att bli deltidsbrandman, och för att hjälpa Nerikes brandkår att rekrytera fler.

Frågan utreds för närvarande av Kumlas personalchef Malin Holm.

I Hallsberg behövdes däremot ingen större betänketid när läraren Andreas Lundekvam ställde frågan till sin chef.

Andreas Lundekvam arbetar på Stocksätterskolan och det var för två år sedan som han bestämde sig för att börja som deltidsbrandman.

–Jag har alltid haft ett intresse för räddningstjänsten och jag har en bakgrund som reservofficer. Att arbeta med människor har alltid tilltalat mig, berättar Andreas Lundekvam.

Efter lumpen utbildade han sig till reservofficer och idag har han sin krigsplacering vid regementet i Karlsborg. Det innebär att han åker dit en gång per år och får information av Försvarsmakten.

Innan Andreas började på Stocksätterskolan arbetade han i 12 år på Folkasboskolan i Pålsboda. Det var när han pratade med förre vaktmästaren där, som var deltidsbrandman, som han fick reda på mer om yrket. Hans intresse för att göra en samhällsinsats fick en ny skjuts.

I dag inser han också att brandmansjobbet är en nyttig omväxling för honom:

–För min del handlar det om kontrasten mot mitt ordinarie arbete som lärare. Att få arbeta praktiskt och fysiskt.

Att vara brandman är mångfacetterat yrke, menar Andreas och förklarar att långtifrån allt handlar om att släcka bränder.

En stor del handlar om sjukvård. Exempelvis vård som ges i väntan på ambulans, så kallade IVPA-larm.

För att få anställning som deltidsbrandman vid Byrsta-stationen krävs ett skriftligt intyg från ens chef.

–I mitt fall har jag en väldigt förstående chef och rektor. Hon förstår att det är en möjlighet för mig och en tillgång för skolan, säger Andreas Lundekvam.

På Stocksätterskolan har de löst det så att en annan person går in och täcker upp för Andreas, om han skulle få ett larm samtidigt som han undervisar elever.

–Oftast har vi bestämt en person på förhand, säger Andreas Lundekvam.

Vad säger eleverna?

– De är införstådda med att jag är deltidsbrandman och att det kan komma ett larm, säger Andreas Lundekvam.

Deltidsbrandmän har jour var tredje vecka. Lundekvam tror att det blir ett eller max två larm i genomsnitt under jourveckorna.

Rent statistiskt är det på kvällarna larmen kommer, men visst har det hänt att han har fått larm mitt under en lektion. Då har kollegor gått in och täckt upp för honom. Tiden han sedan måste vara borta varierar.

–I regel har det tagit tre till fyra timmar innan jag är tillbaka, säger Andreas.

Under hans första två år som deltidsbrandman har det kommit in omkring 6-7 larm under skoltid, gissar Andreas.

Hittills har det har gått att lösa varje gång.

–Men det är väldigt föränderligt, konstaterar han och kommer in på sommarens torka och rekordmånga bränder.

–När jag jobbade i mitten av juli hade vi tio larm i veckan i södra länsdelen.

Andreas hjälpte till så mycket han kunde. Han bor bra till. Endast fem minuter tar det för honom att åka från hemmet till Byrsta-stationen.

Inställelsetiden dit vid larm är 12 minuter. På alla andra stationer i länet gäller fem minuter.

Om fallet i Kumla, med undersköterskan Angelica Simmons, säger Andreas att det borde gå att lösa, om det finns en person som verkligen vill göra en insats hos Nerikes brandkår.

Han menar att det kan aldrig vara till nackdel för varken hemtjänsten i Kumla eller Stocksätterskolan att det finns en deltidsbrandman bland personalen.

Ändå är Andreas den enda kommunanställda i Hallsberg som är deltidsbrandman.

–Det finns säkert jättemånga fler i kommunen som skulle passa ypperligt, men många tänker nog att det inte är någonting för dem, tror han.

Själv har han bara positivt att säga om uppdraget. Han menar att det ger mycket.

–Det finns en oerhörd sammanhållning i gruppen.

Han har frågat en del vänner och bekanta om inte de också ska börja, men än så länge har ingen riktigt nappat.

Men bristen på frivilliga är ett ständigt problem för Nerikes Brandkår. Andreas hoppas att den nya debatten i Kumla leder till att fler blir intresserade.

–Förhoppningsvis får folk upp ögonen för detta, säger Andreas.