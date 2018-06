Hassan Zubier fick medalj av Finland för sin hjälteinsats vid terrorattacken i Åbo förra året

Den före detta örebroaren Hassan Zubier fick under måndagen Finlands Livräddningsmedalj. Hassan är den första utlänningen som någonsin får medaljen och han får den för sina insatser i samband med terrorattacken i Åbo förra året.

Grattis! Hur kändes det att få medalj av Finland?

- Det var extremt ärofyllt faktiskt. Sedan vill jag gärna dela den med alla de afghanska ensamkommande barn och finnar som var på torget och hjälpte till att jaga iväg terroristen, säger Hassan Zubier.

Hassan tilldelades medaljen av Finlands president redan förra året men under måndagen skedde själva överlämnandet på finska ambassaden i Stockholm.

Hur har ni firat?

- Inte alls faktiskt. Vår son fyller ett år idag så vi firar honom.

Två personer dödades och åtta personer skadades när IS-terroristen Abderrahman Bouanane gick till attack med en kniv i Åbo den 18 augusti förra året. När Hassan Zubier såg en knivhuggen kvinna ligga på gatan ingrep han direkt. Medan han kämpade för att rädda kvinnans liv knivhöggs Hassan i nacken, axeln och bröstkorgen av terroristen. När Hassans sambo försökte hjälpa honom gav sig terroristen på henne istället. Genom att skrika "Look at me!" lyckades Hassan skifta tillbaka terroristens fokus till honom istället för sambon. Sambon överlevde. Den knivhuggna kvinnans liv gick däremot tyvärr inte att rädda. Hassan själv skadades så allvarligt att han idag sitter idag i rullstol och han har många fysiska besvär.

- Jag känner inte att jag är kissnödig, jag måste titta på klockan. Nummer två är helt avstängd så det är lavemang varje kväll och jag har nervsmärtor. Han är dömd och sitter i fängelse, men vi offer lever med det här varje dag. Alla har vi olika skador.

I ett pressmeddelande skriver den finländska ambassaden att Hassan Agerade "synnerligen modigt" i samband med händelsen. Livräddningsmedaljen instiftades 1923 av Finlands förste president - K. J. Ståhlberg. Och Hassan är alltså den första utlänningen som tilldelas medaljen.

- Jag vill tacka den finländska ambassadören för ett enormt mottagande - en mycket trevlig person. Och hälsa vårt Örebro! Vi har faktiskt bott där i tio år, säger Hassan.

Hur ser du på framtiden?

- Jag tar det dag för dag. Jag vet aldrig vilket skick jag är i. Ibland har jag så ont att jag inte kommer ur sängen. Man kan lägga sig ner och dö, och då vinner terroristen. Eller så kämpar man. Det är det enda som finns - att kämpa varje dag.