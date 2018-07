Helgvädret: Solen tittar fram när Sverige spelar kvartsfinal

På fredag morgon drar moln in från nordväst över Örebro län. Det blir molnigt på förmiddagen och troligtvis några regnskurar senare på eftermiddagen. Temperaturen ligger på 24–26 grader. På eftermiddagen finns det risk för åska lokalt, främst i mellersta delarna av länet.

– När skurarna drar bort, ungefär vid 18.00-tiden, blir det en härlig kväll med högsommarvärme. Temperaturerna når 24–25 grader. Gränsen för högsommarvärme går vid 25 grader, säger Christoffer Hallgren.

Under natten mot lördag ökar molnigheten och ett regnområde drar in. Det blir regn i hela länet under natten och fram på förmiddagen. Det kommer cirka 5–10 millimeter regn. Först på kvällen spricker molnen upp.

– Vi får se hur vädret blir till fotbollsmatchen. Det ligger kvar en hel del moln. Om det blir förlängning kanske solen hinner titta fram, säger Christoffer Hallgren.

Temperaturerna på lördag går från 17–18 grader mitt på dagen till cirka 20 grader på kvällen.

Söndagen bjuder på nästintill molnfritt väder med 22–24 grader mitt på dagen.