NATTENS NYHETER: Husvagn totalförstörd i misstänkt anlagd brand

Så var natten i länet.

Lokalt:

En brand bröt ut i en husvagn vid den gamla tågstationen i Karlskoga. Husvagnen blev helt övertänd och polisen misstänker att branden var anlagd.

Mer nyheter:

►Bästa och sämsta Hindersmässan – knallarnas betyg går brett isär: ”Man måste kunna skämta med kunderna”

►Mikael Andersson ger ut barnbok om livet utan armar och ben: "Min förhoppning är att nå ut och göra skillnad"

►Omdiskuterade Rigakryssning lättar ankar på måndag – Tom Rymoen (M): ”Kritikerna har tystnat”

Sport:

►Weinstock firade 500 matcher i Örebrotröjan – med säsongens tyngsta förlust: ”Helt otroligt att det händer igen”

Väder:

Dagen inleds med mulet väder, och under eftermiddagen drar ett ihållande snöfall in över länet. Temperatur 2-7 minusgrader och nordostlig eller ostlig vind som tilltar under kvällen.

Karta: Så är läget på vägarna

Tipsa oss:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med NA) eller mejla [email protected].

Följ oss på sociala medier:

Facebook: NA

Instagram: @nerikesallehanda