NATTENS NYHETER: Så var natten och så blir dagens väder

Lokalt:

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Mer nyheter:

Sport:

Väder:

Molnen kommer att dominera under dagen och även under natten när raketerna ska skjutas. Under morgonen och förmiddagen kommer lite snö. Vinden är sydlig med vrider över mot sydväst under eftermiddagen och kvällen. Under förmiddagen är vinden måttlig och ökar något under eftermiddagen och i byarna kan det blåsa upp mot tio meter i sekunden. Vid 12-slaget kan det blåsa upp mot 15 meter i sekunden.

Tipsa oss:

