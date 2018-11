Soligt och fint – men bara några dagar till: ”Aldrig får man vara riktigt glad”

Örebro har haft vintertemperaturer – dygnmedeltemperatur under noll – i flera dagar nu. Och meteorologerna spår att kylan fortsätter några dagar.

– Det fortsätter vara klart och några minusgrader i dag, i morgon – och på onsdag blir det ytterligare lite kallare. Natten till onsdag ser det ut att bli hela tio minusgrader och under dagen på onsdag blir det fem grader kallt, säger Ingrid Eronn, meteorolog på Foreca.

Det innebär att den meteorologiska vintern är här, för definitionen av vinter är att det varit fem dygn i rad med vintertemperatur.

– Men efter onsdagen är det slut på kylan för den här gången. På torsdag blir det mulet och nollgradig, säger Ingrid Eronn.

Och på fredag blir det ytterligare ett par grader varmare. Dessutom drar det in ett nederbördsområde över Örebro län. Under natten och under morgonen på fredag kommer nederbörden som blötsnö, som under dagen övergår i regn. Blåsigt kan det bli också.

Mulet och plusgrader ser det ut att bli även under lördag och söndag.

– Aldrig får man vara riktigt glad, säger Ingrid Eronn apropå väderomslaget. Jag som beställde isdubbar till barnen i fredags och såg fram emot skridskoåkning till helgen ...