Ytterligare två män häktas för Vivallamorden

Häktningsframställningarna lämnades in till Örebro tingsrätt under fredagsmorgonen och under dagen hölls en häktningsförhandling där domstolen alltså gick på åklagarens linje. Båda männen är på sannolika skäl misstänkta för mord.

Av häktningsframställan framgår att de båda männen blev misstänkta kort efter händelsen. De anhölls båda i sin frånvaro under natten den 4 juli.

De är båda kända av polisen sedan tidigare för bland annat narkotikarelaterad brottslighet.

Sedan tidigare är fyra personer misstänkta för inblandning i morden där två män dödades den 3 juli. Tre av dem sitter häktade. En 20-åring som satt häktad i samma ärende omhäktades under fredagen.