Örebro Innebandy tre matcher från allsvenskan – då tar laget hjälp av supertränaren: ”Bidrar med extremt mycket”

Örebro har saknat ett elitlag i innebandy på damsidan sedan ÖSK Innebandy åkte ur elitserien och därefter lades ned 2012.

Men nu är Örebro Innebandy bara tre matcher från avancemang till allsvenskan. På söndag spelar laget retur i första kvalomgången, och besegrar laget Floda väntar ett avgörande dubbelmöte mot Telge eller Per-Ols.

För att öka chanserna att klivet upp plockade klubben så sent som för två veckor sedan in Marco Juuska, 49, som assisterande tränare till Linus Westholm. Samme Juuska som 2017 ersatte Viktor Matsenius och tog Örebro Innebandy från ett hopplöst läge i allsvenskan till SSL-avancemang, och efter att ha tackat för sig förra säsongen hoppade in och räddade kvar laget i högsta serien när Gabriel Brandberg fick sparken.

Den här gången kommer han in under trevligare omständigheter. Men målet är detsamma: Sportslig framgång.

– Jag har inte haft några uppdrag i vinter, så det har varit jättekul att komma in och försöka bidra med energi. Linus har varit ensam som tränare, och det är alltid tufft när man både ska coacha och försöka hinna prata med spelarna under matcherna. Nu får han mig som hjälpgumma, säger Juuska och skrattar.

Har du plockat med dig mycket från tidigare inhopp?

– Ja, det är ju inte första gången. Det jag framför allt ska tillföra är energi. Och det är inte fel att få in en ny röst.

Westholm, som faktiskt hade Juuska som tränare när han själv spelade i Örebro Innebandy för sex–sju år sedan, håller med.

– Självklart bidrar han med extremt mycket. Marco är extremt positiv och sprider extremt mycket glädje. Och han har rutin både av att kvala upp lag i SSL och att träna lag där. Eftersom jag själv haft honom som tränare vet jag hur mycket det ger att ha honom där, och jag tror att alla tjejerna håller med, säger han.

På egen hand har Westholm coachat laget till serieseger i division 1 via 21 segrar på 26 matcher. I fjol föll laget i första kvalsteget till allsvenskan, i söndags blev det 0–0 (!) i bortamatchen mot Floda. Elin Westerlund spikade igen i Örebros mål, Sara Florell och Johanna Bergstedt gjorde samma åt Floda som bytte målvakt efter två perioder.

– Jag skulle gissa att publiken tyckte att det var en väldigt underhållande match. Det var mycket fart, mycket kamp, hög intensitet. Det skapades väldigt många chanser, men målvakterna vill inte släppa in bollen, säger Westholm.

Returen spelas alltså på söndag, i Mellringehallen. Eftersom första matchen slutade oavgjort kommer den andra spelas tills något lag vunnit. Är det oavgjort efter ordinarie tid väntar tio minuters sudden death, blir den mållös avgörs straffläggning.

– Vi ska fortsätta på samma spår som vi avslutade matchen senast på. Vi har tittat på några nycklar för att vi ska stänka dit några framåt, och vi har även ändrat på några smågrejer bakåt. Men det är detaljer, det allra mest sitter sedan tidigare. Vi ska fortsätta kriga och ha samma laganda som vi haft, den har varit vår främsta styrka hela året. Jobbet går alltid först, den som vill mest kommer vinna på söndag, säger Westholm.

Även om Örebro Innebandy aldrig haft ett damlag i någon av de två högsta serierna saknas inte rutin. Tittar man på truppen från första kvalmatchen var ingen av de 17 spelarna yngre än 22 år.

Andrea Lundin gjorde faktiskt tre matcher för ÖSK Innebandy i elitserien 2011/12, som 15-åring, målvakten Elin Westerlund, Lisa Ögren, Petra Lundin och Olivia Holm har spelat i allsvenskan med Skoghall, Nykvarn och Västra Mälardalen. 34-åriga skyttekungen Josefin Tammert (35 mål på 26 division 1-matcher, flest i serien) har kvalat till SSL med Västerås och 27-åriga Linnéa Eriksson var med redan när Kumla kvalade till SSL 2006.

– Vi har mycket erfarenhet, folk vet vad det handlar om. Vi ska bara ta fram det på matchen och visa vad vi går för, säger Westholm.