Jesper gick lineup med stjärnorna i elitserien – tillbaka i Örebro: "Synd att vi inte kunde bjuda på en seger"

Det är många år sedan det var elitserien och fullsmetat i Idrottshuset när Lif Lindesberg spelade hemma i Örebro. Trycket var enormt, handbollsfebern total en stund.

503 kom för att se den årliga återkomsten, ett möte i botten av allsvenskan.

Och det slutade i moll.

– Minst sagt surt. Vi är med bra,. men när det väl ska avgöras är vi inte riktigt med. Vi är där, och det har vi varit i många matcher under säsongen, men det sista lilla saknas, säger vänsternian, som tryckte in fem mål i andra halvlek då Lif hämtade in två måls underläge men dessvärre gav det tillbaka till Torslanda.

– Vi har för många tekniska fel, särskilt i första halvlek. Vi spelar bra bakåt och framåt, men är inte där hela vägen, känns det som. Då får de in några bollar. Vi fibblar bort för många bollar, tycker jag.

Ditt skytte håller er kvar lite i andra halvlek med flera mål på raken, och under egna utvisningar?

– Jo, det är väl bra, men det räcker ju inte. Vi är för dåliga när det väl ska avgöras, säger Nilsson.

Sju raka förluster, åtta till senaste vinsten, som kom den 13 januari.

Sånt brukar kunna sätta sig i skallen, och självförtroendet såg inte ut att vara på topp.

– Det är väl en del i förklaringen. Vi har lägen både i första och andra halvlek där vi kan gå om och ta taktpinnen, men i stället så ger vi bort lägen, och de får göra enkla mål.

Tre poäng ner till RP Linköping på kvalplats, och en match mer spelad. Dessutom två topplag kvar att möta (Skånela och Helsingborg).

Är det lite kris nu?

– Jag vet inte hur det ser ut, vi tänker inte på det sättet. Men det är länge sedan vi vann nu, och det enda vi tänker på är att ta poäng. Vad vi ska göra bättre nästa gång. Vad som kan och inte kan hända sedan får vi ta då. Vi kör vidare, det är så vi måste jobba.

Jesper Nilsson är ensam om att vara fostrad i Örebro, ÖSK, i Lindelaget.

Kul att få spela på hemmaplan?

– Jo, skönt att kunna cykla till samlingen. Fast jag tog bilen ändå (skratt). Synd att vi inte kunde bjuda och bättre och vinna.

Dina minnen av storhetstiden, då Lif drog fullt hus i Idrottshuset?

– Ja, alltså, några av killarna som slutat nyss, "Sebban" (Ehnevid) och Oskar (Erixon) gick man ju lineup med när de spelade här. Det är många minnen, och det som gjorde att jag ville satsa på handboll.

RP spelar lördag, och kan vid vinst vara bara en pinne bakom Lif i tabellen. Vill det sig illa kan det krävas ytterligare poäng av Linde i de två avslutande omgångarna för att undvika negativt kvalspel.

Laget var med hela vägen mot Torslanda, som dock oftast var i förarsätet målmässigt. I slutminuten hade Lif en gyllene chans att kvittera, men Fatlum Ahmeti brände för ovanlighetens skull friläget. Och gästerna kunde kontra in 27–29.

Ridå.

Fakta

Lif Lindesberg–Torslanda HK 27–29 (14–16)

Mål Lif: Fatlum Ahmeti 7, Jesper Nilson 5, Bashkim Gashi 5, Albin Järlstam 3, Gustav Ekström 2, Axel Magnusson 2, Jesper Jakobsson 1, Karl Zetterlund 1, Martin Boija 1.

Publik: 503.