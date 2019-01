Tuff kväll för Lif Lindesberg – förlorade stort mot topplaget

Lif Lindesberg gör en stabil säsong och ligger i mitten av den handbollsallsvenska tabellen. Men under torsdagskvällen blev de numret för små, när topplaget IF Hallby kom på besök. Då fick man se sig besegrade med de stora siffrorna 41–24.

Hallby tog ledningen i den första halvleken, och höll den med en bolls marginal under de första fem spelminuterna. Därefter kopplade man ett grepp och drog ifrån något. Elva minuter in i matchen ledde man med 10–6. Därefter var Lif Lindesberg aldrig riktigt nära att ta ikapp, och låg under med 21–16 i halvtid.

Den andra halvleken fortsatte i samma stil, och Hallby växte bit för bit ifrån. När den första kvarten av halvleken var spelade ledde Hallby med hela 31–20, och slutresultatet skrevs till sist till 41–24. En tung kväll för Lif Lindesberg, som under säsongen har vunnit åtta matcher, förlorat åtta och spelat två oavgjorda.

Karl Zetterlund gjorde flest mål i Lif Lindesberg, med sex stycken fullträffar, tätt följd av Albin Järlstam som stod för fem.

Just nu ligger Lif Lindesberg sjua i tabellen, men kan bli passerade av Kungälvs HK som ligger två poäng bakom med en match mindre spelad. Kungälv möter Rimbo HK på lördag.

Lif Lindesberg – IF Hallby 24–41 (16–21)

Plats: Lindesberg Arena

Publik: 691

Målskyttar, Lif Lindesberg: Joel Karlström, Truls Lindström, Bashkim Gashi, Linuz Andersson, Filip Ottosson (2), Martin Boija (2), Elias Andersson (2), Fatlum Ahmeti (3), Albin Järlstam (5), Karl Zetterlund (6)