Avslöjar: Jagades av allsvenska konkurrenterna – klar för ÖSK

Daniel Björkman har provspelat för AIK och IFK Göteborg, träffat Sundsvall och fått ett kontraktsförslag från Degerfors. Han valde att tacka nej till samtliga för att istället överväga ett bud från Örebro SK, vilket Sporten berättat om tidigare.

Men valet föll på ÖSK. Sporten kan avslöja att parterna är överens om ett avtal på två år, och att affären väntas bli klar inom de närmaste dagarna.

Björkman kom till BK Forward inför säsongen 2015 och har sedan dess vuxit fram som en av lagets absolut nyckelspelare. ÖSK la ett bud på Björkman redan i somras, men valde av okänd anledning att dra sig ur affären.

ÖSK:s sportchef Magnus Sköldmark bekräftar inte att övergången är klar men medger att man är i förhandling med spelaren.

Vi har en process igång

– Vi har en process igång där vi tar steg framåt hela tiden, känner jag i alla fall. Så får vi se hur, var och när vi kan slutföra saker, säger Magnus Sköldmark.

– Ja, tittar på addera ytterligare en spelare i den grupperingen.

Kan du bekräfta att Daniel Björkman är klar för ÖSK?

– Det kommer du inte få ett svar på, när någonting är klart kommer vi att presentera det.

ÖSK har just nu fem kontrakterade mittbackar i truppen. Det är Helmer Andersson, Fabio De Sousa, Arvid Brorsson, Michael Almebäck och Martin Lorentzson.

Sebastian Ring spelade en hel del som mittback under hösten men hans kontrakt har gått ut och det pågår inga förhandlingar just nu. Det danska lånet Viktor Tranberg tränar just nu med ÖSK och hans lånekontrakt går ut vid årsskiftet.

Sporten har också sökt Björkmans agent Michael Kallbäck, som avböjer att kommentera uppgifterna.