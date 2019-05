Axel Kjäll besviken på misstagen som avgör ÖSK:s match mot Hammarby: "Börjar det blåsa får jag räkna med det"

Det var ett offensivt starkt Hammarby som kom till Behrn arena. Gästerna var tunga framåt, skapade många målchanser och fick utdelning tre gånger om. I halvtid ledde man med 1–0 efter ett nickmål av lagkaptenen David Fällman.

Man utökade i andra halvlek, först genom Nikola Djurdjic på en fin passning från Muamer Tankovic och senare genom Imad Khalili. ÖSK påbörjade en upphämtning när Viktor Prodell gjorde ett nickmål, och på stopptid var även Carlos Strandberg framme med huvudet.

Men mer än en tillsnyggning av siffrorna mäktade man inte med, och matchen slutade 3–2.

– Hammarby vinner välförtjänt, sett till målchanser och hur matchen var, säger Axel Kjäll efter matchen.

– Det som är positivt är att vi jobbar hela matchen, att vi gör två mål på fasta situationer och att Viktor Prodell får göra sitt första mål. Sen finns det en del vi behöver jobba med. Vi hade pratat om att Hammarby är bra på att pressa, och de som såg vår match mot Kalmar vet att vi hade många bolltapp på egen planhalva. Vi pratade om att försöka spela över pressen och förbi den, och kanske låsa fast med någon lite längre boll. Det fungerade väl sådär. Vi försökte spela med en fyrbackslinje, där Kevin Wright hamnade lite för långt ner för min smak.

ÖSK har nu släppt in 14 mål på sju matcher, givetvis en huvudbry för managern.

– Vi måste släppa in mindre avslut mot mål, återigen gör vi det många gånger. Idag hade vi som utgångspunkt att spela lite mer 4–5–1, och det jackade inte i riktigt. Vi behöver längre stunder av anfallsspel och tappa bollen på rätt ställen. Det är en balans mellan förändring och trygghet, och vi tappar tryggheten lite i och med att vi byter många spelare i backlinjen när vi har skador och sjukdomar, säger Kjäll.

Den avgörande missen för ÖSK:s del kom när Daniel Björkman spelade tillbaka hem mot Oscar Jansson när han var hårt pressad, och Imad Khalili utnyttjade läget.

– Det är ett misstag som blir extremt kostsamt. Alla spelare gör misstag, men tyvärr blir det uppenbart när det blir mål. Vi måste ställa högre krav på oss själva än så, säger Kjäll.

Martin Broberg fick genomtramp i den första halvleken och aviserade med ett par minuter kvar att han skulle behöva kliva av i paus. Albin Granlund gjorde illa baksidan, och Michael Almebäck fick bytas ut med sin strulande ljumske. Jake Larsson och Mathias Karlsson saknades i matchtruppen på grund av magsjuka.

Med fyra förluster och bara en seger ligger ÖSK på kvalplats.

Hur orolig är du att det ska börja blåsa?

– Det är en del av fotbollen. Jag känner en extra besvikelse idag när mycket folk hade hittat hit och skapade en fin atmosfär, att vi inte kunde bjuda på bättre fotboll. Det jag tar med mig är spelarnas förmåga att jobba hela matchen, men börjar det blåsa får jag räkna med det i min roll som allsvensk tränare, säger Kjäll.

ÖSK – Hammarby 2–3 (0–1)

Plats: Behrn arena

Publik: 9148

Målskyttar: David Fällman (43), Nikola Djurdjic (54), Imad Khalili (76), Viktor Prodell (81), Carlos Strandberg (92)

Varningar: Odilon Kossounou (83), Alexander Kacaniklic (93)

Startelva, ÖSK: Oscar Jansson – Arvid Brorsson, Michael Almebäck (ut 68), Albin Granlund (ut 64) – Daniel Björnquist, Filip Rogic, Nordin Gerzic, Kevin Wright – Martin Broberg (ut 46), Johan Bertilsson – Carlos Strandberg

Avbytare, ÖSK: Simon Gustafsson, Daniel Björkman (in 64), Simon Amin, Michael Omoh (in 68), Rodin Deprem, Agon Mehmeti, Viktor Prodell (in 46)