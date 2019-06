Axel Kjäll om ÖSK:s målvaktssituation: "Oscar har varit allsvenskans bästa målvakt"

Målvakten Oscar Jansson har varit ÖSK:s genomgående bästa spelare under vårens tolv omgångar i allsvenskan. ÖSK-managern Axel Kjäll går längre och menar att 28-åringen har varit bäst av alla målvakter i allsvenskan hittills.

– Jag tittar på de lag som vi ska möta i tre-fyra matcher för att analysera och utifrån det så har jag sett få målvakter som har varit bättre än honom, säger Axel Kjäll.

Det känns såklart bra att ha ett avtal med honom under en längre tid.

Utifrån ett kontraktsperspektiv så har Oscar Jansson kontrakt med ÖSK till och med hösten 2020. Något som gör att det inte just nu finns ett akut behov av att förlänga avtalet.

– Oscar han varit vår kanske bästa spelare under våren och kanske allsvenskans bästa målvakt under våren och det känns såklart bra att ha ett avtal med honom under en längre tid.

Axel Kjäll kom från BK Forward 2013. Samma år på hösten kom Oscar Jansson till ÖSK från irländska Shamrock Rovers. Kjäll har jobbat tillsammans med den förre Tottenham-målvakten sedan dess och han har sett utvecklingen.

– Jag ser Oscar varje dag och jag ser vad han gör både utanför och på planen. Jag vet vad han betyder för både oss som lag och för ÖSK som förening. Utifrån de parametrarna så tycker jag att han har gjort, om inte den starkaste, så en av de starkaste halvorna hittills. Den delen kan jag inte se hos de andra allsvenska målvakterna.

Han ville fortsätta att utveckla sig själv och ÖSK och det har hittills varit ett bra val.

Det fanns, enligt uppgift, intresse för honom inför den här säsongen – är du orolig för att han ska lämna ÖSK?

– Nej, det kan jag inte säga. Han är hos oss och gör det bra. Det känner jag mig trygg med. Sedan har alla spelare en drivkraft men jag vet att Oscar hade andra alternativ, som jag vet var konkreta på bordet, men han valde att stanna kvar och förlänga med oss. Han ville fortsätta att utveckla sig själv och ÖSK och det har hittills varit ett bra val.

Hur ser planerna ut angående hans kontrakt?

– Vi kommer att fortsätta att ha diskussioner med honom under hösten och framförallt under vintern när han har ett år kvar på kontraktet.

Förutom förstemålvakten Oscar Jansson finns även Mathias Karlsson i A-truppen. Dessutom tränar akademimålvakterna Simon Gustafsson (född 2000) och Gustav Leijon (född 2001) kontinuerligt med A-truppen.

Mathias Karlsson har ännu inte gjort allsvensk debut och Karlstadskillens kontrakt går ut efter den här säsongen.

– Mathias har gjort de bra de gånger han har fått chansen och han har varit väldigt bra på träningarna. Det vi har sagt till honom är att vi ska ha en avstämning i slutet av sommaren när det gäller hur han vi ser på framtiden och hur han ser på framtiden. Det är en speciell situation att vara backup-målvakt. Men vi har inget att anmärka på honom utan han jobbar på stenhårt varje dag.

Artikelserie: Kontraktsläget i ÖSK

►I en serie artiklar kommer NA-sporten att ta upp kontraktsläget i ÖSK där nio spelare sitter på utgående avtal det här året. Dessutom går låneavtalet med Carlos Strandberg ut redan 17 juli.