Axel Kjälls hyllning av talangen efter ÖSK:s cupseger: "En positiv sak att ta med var att han var bäst på plan"

8–3 och en kassaskåpssäker seger i distriktscupens åttondelsfinal. Axel Kjäll åkte till Hagavallen och njöt av ett fint evenemang när man slog Stene IF.

– Det var som det brukar när vi spelar i de här turneringarna. Mycket folk på plats, fint väder och fin inramning. Det är härligt för oss att komma ut och spela de här matcherna, säger Kjäll till NA efter matchen.

Stene IF fick, tack vare sin division 6-tillhörighet slå bonusstraffar på ÖSK innan matchen började. Därmed ledde hemmalaget med 3–0 när den första halvleken drog igång. Rodin Deprem, Arvid Brorsson och Jake Larsson såg dock till att göra varsitt mål och säkra kvitteringen till 3–3 innan det var dags för pausvila.

I den andra halvleken gjorde ÖSK fem byten, och fortsatte målskyttet. Niclas Bergmark såg till att ÖSK hamnade i ledning, och en stund senare gjorde han sitt andra mål för kvällen. Det stod 5–3 till ÖSK när Bergmark klev av, och Agon Mehmeti fick bytas in för tävlingsdebut i den svartvita tröjan.

Mehmeti behövde inte många minuter på sig för att skriva in sig i protokollet, han heller. 6–3 till ÖSK satt i den 77:e minuten. Därefter blev Rodin Deprem tvåmålsskytt, och så assisterade Mehmeti fram till Carlos Strandbergs 8–3.

– Stene stretade emot, och kämpade på bra. Ju längre matchen gick, desto tröttare blev dom och vi fick större ytor. Vår prestation är svår att bedöma i och med att vi spelar de här matcherna så sällan. Man önskar alltid fler mål, och fler målchanser men det fanns positiva saker att ta med också, säger Kjäll, och fortsätter:

– En av dom var att Agon fick göra mål direkt, det var jättekul. Vi kände att nästa steg för honom var att få känna på matchspel. En annan positiv sak att ta med var att Niclas Bergmark var bäst på plan. Han fick spela som central mittfältare, och vi hade bestämt att han skulle köra 70 minuter. Två mål är starkt, och dessutom är han bra i passningsspelet, duellspelet och i sin närvaro. Han var bäst i vårat lag, och då tycker jag också att han var bäst på plan.

ÖSK:s startelva

Mathias Karlsson – Martin Lorentzson (ut 45), Helmer Andersson, Arvid Brorsson (ut 45), Daniel Björkman – Jake Larsson (ut 45), Johan Bertilsson (ut 45), Niclas Bergmark (ut 72), Adam Bark – Rodin Deprem, Viktor Prodell (ut 45)

Avbytare

Oscar Jansson, Kevin Wright (in 46), Michael Almebäck (in 46), Agon Mehmeti (in 72), Filip Rogic (in 46), Michael Omoh (in 46), Carlos Strandberg (in 46)