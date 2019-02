BEKRÄFTAT: Marcus Birro klar – för ÖSK

Sporten kunde redan under torsdagen berätta om att Marcus Birro var klar för ÖSK. Då ville Birro själv inte avslöja om det var sant eller inte. Men redan i morse bekräftades NA:s avslöjande.

I ett pressmeddelande skriver ÖSK att Birro kommer att jobba med webb-TV, studioprogram och poddar för klubbens räkning.

"Detta kommer att ske genom en ökad närhet till vad som händer i arbetet med ÖSK, där våra supportrar ges en chans att lära känna våra profiler ännu mer", skriver klubben.

ÖSK:s vd Simon Åström:

– Vi är väldigt glada att hittat ett samarbete med Marcus och ser fram emot att jobba med honom under 2019. Marcus kommer med ett utifrånperspektiv och stor erfarenhet inom media som gör att vi på ett öppet och äkta sätt kan visa upp fler sidor av vår klubb. Det finns en enorm kraft i ÖSK som förening med all historik, allt det engagemang och alla profiler som finns i och runt klubben. Detta är vad Marcus kommer att fördjupa sig i under våren.

Birro kommer med en gedigen bakgrund, som förutom priser för sitt sportbloggande och krönikerande även inneburit hård kritik.

Han fick bland annat sparken från Expressen efter ett inlägg på Twitter där han kritiserade islam och deltagit i en Sverigedemokratisk podcast. Han tvingades även lämna fotbollsajten Solo Calcio efter att han lunchat med två sverigedemokratiska politiker.

Spekulationerna om att Birro skulle ansluta till ÖSK satte fart efter flera twitterinlägg där han hintade om ÖSK,

