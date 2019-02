Bertilsson avgjorde cupfajten – efter optimala passningen: "Kan mycket bättre"

Johan Bertilsson glimtade till under sin första höst i ÖSK. Men insatserna under vinterns träningsmatcher har skvallrat om att han är redo att peta in en ny växel.

2–0-målet mot Gais skulle visa sig bli avgörande i den första gruppspelsmatchen i Svenska cupen.

Det är det optimala läget när jag får en perfekt passning

Bertilsson gav sig i väg i en djupledspassning och fick bollen i exakt rätt hundradel av Martin Lorentzson.

Den offensiva mittfältaren som fyllde 31 år i veckan tog några snabba steg och vinklade in bollen förbi chanslöse Marko Johansson i Gaismålet.

– Det är det optimala läget när jag får en perfekt passning och kommer lite ute till vänster och kan rulla in bollen med högerfoten. Det där är jag ganska bra på faktiskt, säger Johan Bertilsson på sitt lugna sätt.

Vi vet att vi kan bättre, mycket bättre

Men ÖSK-spelet hackade och speciellt i inledningen var passningsspelet ofta av låg kvalité.

– Vi hade lite för många tekniska misstag och vi fick inte det passningsspel som vi ville och det blev för korta anfall. Vi hade önskat att ha ett bättre passningsspel lite högre upp i planen men vi fick inte riktigt igång det. Det här är en bra vinst och det är viktigt att få en bra start i cupspelet. Men vi vet att vi kan bättre, mycket bättre, konstaterar Johan Bertilsson

ÖSK är obesegrat under träningsmatcherna. Men den här kyliga lördagseftermiddagen var periodvis svårt att känna igen laget.

– Det kände vi också. Även sådana dagar får man jobba sig till en vinst, säger Bertilsson.

2–0-målet i 71:a minuten såg ut att punktera matchen. Men sju minuter senare reducerade Gais genom Andreas Östling och resten av matchen blev en nervös väntan på slutsignalen.

– Det blev lite onödigt nervigt men vi redde ut det.

Trots att det lysande spelet lös med sin frånvaro i cuppremiären så tror Bertilsson att laget kommer att bli starkare under 2019.

– Det blir enklare och bättre med tiden. Vi kommer att bli väldigt farliga när vi får en variation mellan ett bra djupledsspel och ett etablerat anfallsspel.

– Jag är i bra form, jag trivs otroligt bra i stan och i laget och det här kommer att bli riktigt bra.

ÖSK möter nu Nyköping på bortaplan nästa helg. I den tredje och sista gruppspelsmatchen möter ÖSK IFK Göteborg på Behrn arena.