BK Forwards jagade mittback valde ÖSK: "Mina möten med Axel Kjäll var väldigt bra"

Daniel Björkmans 2018 har, parallellt med resan mot en åttondeplacering i division 1 med BK Forward, omgärdats av övergångsrykten. Klubbar som varit med i diskussionen är IK Brage, Degerfors IF, Gif Sundsvall, IFK Norrköping, IFK Göteborg och AIK.

Björkman valde ÖSK. Redan i onsdags avslöjade Sporten att Björkmans övergång var klar. Och under ÖSK:s egna uppesittarkväll som livesändes på youtube under torsdagskvällen kuppades han in i sändningen och presenterades officiellt som en del av bygget inför 2019.

– Det känns väldigt skönt att vi landade någonstans till slut, säger Björkman till Sporten, och fortsätter:

– Magkänslan sa att mina möten med Axel Kjäll var väldigt bra. Jag tycker att det känns som ett bra team, och jag är spänd på det här. Sen kommer det kanske ta lite tid att göra omställningen till allsvenskan och man får ha lite tålamod.

Björkman har studerat på universitetet samtidigt som han spelat i Forward, dit han kom 2015. Nu vet han inte riktigt hur han ska göra med pluggandet, det får tiden utvisa.

– Jag ska försöka kriga lite med det, men vi får se om jag fortsätter med studierna samtidigt som jag spelar i ÖSK, säger Björkman.

Vad är din bild av Axel Kjäll?

– Jag har dels haft mina egna möten med honom, men så har jag också pratat med lagkamrater i Forward som känner honom, och Rickard Nilsson som är tränare där. Dom har sagt att Axel är en bra person och bra tränare. Jag har fått en bra bild av honom.

Vad har du fått för reaktioner från Forward om att fått den här möjligheten?

– Jag har inte hunnit prata med lagkamraterna än, men jag har pratat med tränarna och dom är glada för min skull. Jag hoppas att spelarna är det också.

Björkmans kontrakt med ÖSK sträcker sig över säsongen 2020.

– Daniel har varit en av de bästa spelarna i division 1 och visat på fina kvalitet som vi är övertygade kommer att utvecklas än mer i vår trupp. Jag ser nu fram emot att vårt A-team får börja jobba med honom och se hans fortsatta utveckling. Vi hälsar honom varmt välkommen, sa ÖSK:s sportchef Magnus Sköldmark till klubbens hemsida i samband med övergången.