Bråk och utvisningskavalkad bakom ÖSK:s tappade ledning mot Gripen: "Får ge fan i vår målvakt"

De 173 åskådarna som under lördagen tagit sig till Slättbergshallen för att se hemmalaget Gripen ta sig an ÖSK blev bjudna på spännande bandydramatik.

Men innan det började hetta till rejält var det ÖSK som kommandot i inledningsvis när Johan Näsholm satte 1–0 efter 12 minuter. Även Nico Nevalainen och Filip Bergman visade framfötterna och innan halvtidspausen ledde ÖSK med 3–1.

Fem minuter in i andra halvlek kom även Hugo Sundberg till skott och satte 4–1 till ÖSK, som där och då kände sig ganska självsäkra när Gripen inte riktigt hängde med i svängarna.

Men övertaget stod sig aldrig till slutet då ÖSK började dra på sig ett gäng utvisningar. Något som ÖSK-tränaren Max Eriksson säger kostade dem matchen.

– Känns lite bittert nu efteråt. Vi inledde bra med många lägen som vi satte. Och sen i andra startade vi helt okej med ett mål, men sen fick vi flera utvisningar som inte var bra för oss och därifrån blev vi sönderrykta. Blev svårt att få till vårt spel när de fick mer och mer energi, säger Eriksson.

Gripen började rycka ifrån när Anssi Hänninen reducerade till 4–2 på hörna. Och sen blev det värre efter att Filip Berg utvisats för slag mot skridsko. Han fick även sällskap av Sundberg som kort därefter åkte ut för sabotage. Under den tiden fick Gripen upp ångan ytterligare och dundrade in 4–3 via Filip Lydén och 4–4 från Markus Eriksson.

Tio minuter efter kvitteringen hettade det till ordentligt när ÖSK:s Johan Svensson utvisades tio minuter för olämpligt uppträdande. Även Gripenspelarna Anton Heinulf och Hänninen åkte ut i samma veva för våldsamt slag och olämpligt uppträdande.

Var det ett stort bråk som gjorde att du, Heinulf och Hänninen blev utvisade eller?

– Bråk och bråk... Hänninen slog mot vår målvakt Joakim Westberg och gav honom ett rapp över fingrarna. Och då försvarade jag honom och det blev lite gruff. Tycker ändå att jag måste få markera, säger Svensson och fortsätter:

– Klart jag förstår att han (Hänninen) ville göra mål, men har han bollen så får han ge fan i vår målvakt. Jag kunde liksom inte hålla mig när det där hände. Men domarna gjorde helt rätt som höll ordning på oss och plockade ut oss. Det är viktigt och kunna föra en dialog med dem så att de kan lugna ner oss när det hettar till.

Efter att Svensson, Hänninen och Heinulf parkerat sig på utvisningsbänken kom Sundberg till skott igen och skickade in 5–4. Efter det tog Gripen en timeout och kort därefter drog matchens sista målskytt Markus Eriksson iväg ett avslut på mål som tog på någon i muren och matchen slutade 5–5.

Ni tappade en 4–1-ledning till 5–5. Måste kännas surt?

– Ja, känns för jävligt. Deras sista mål kom på sista skottet som tog på en gubbe i muren. Så det hela blev som en förlust känner jag. Men vi gjorde en ganska bra match mot ett bra lag. Jag ger oss ändå godkänt. Nu får vi lägga den här matchen bakom oss och sen gå påt´ igen nästa helg. Vi får ta en match i taget nu på slutet.

Hur gick det förresten med Westberg efter det där fingerslaget?

– Tror han är okej för han fortsatte stå efter det som hände. Sen är bandymålvakter tuffa och ska kunna ta smällar. Så det är nog lugnt.

Matchfakta GripenTrollhättan BK – ÖSK Bandy

Resultat: 5–5

Hörnor: 9–7

Frislag: 13–10

Utvisningar: 20–35

Publik: 173

Målgörare Gripen: Markus Eriksson 2, Anton Heinulf, Anssi Hänninen och Filip Lydén,

Målgörare ÖSK: Hugo Sundberg 2, Johan Näsholm, Nico Nevalainen och Filip Bergman.

Lördag 9 februari möter Gripen Boltic borta 13.15 och ÖSK Bandy möter Nässjö hemma 14.00.