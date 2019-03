Bryngelson tar över som tränare i Nitro/Noras seriekonkurrent: ”Tror på fortsatt positiv utveckling”

Efter att ha avslutat karriären med 3,5 säsonger i moderklubben Nitro/Nora bestämde sig den Jesper Bryngelson, 42, för att definitivt lägga bandyrören på hyllan efter att det allsvenska avancemanget blev klart förra helgen.

När Sporten pratade med honom om beslutet var han förtegen om framtiden, men på tisdagen gick Lidköpings AIK ut med nyheten att han tar över som ny huvudtränare i klubbens allsvenska A-lag efter Fredrik Sixtensson.

– Det är med stor glädje och tillförsikt som vi hälsar Jesper välkommen in i Lidköping AIK:s organisation som huvudtränare för A-truppen. Vi tror på en fortsatt positiv utveckling för Laik under Jespers ledarskap, säger Ingemar Sixtensson, som är ordförande i Lidköping, i ett pressmeddelande.

Bryngelson har under hela sin tid i Nora bott kvar i Lidköping, där han spelade 8,5 säsonger för Villa varav han var lagkapten i fyra säsonger och öste in poäng konstant. 2011/12 var han till exempel tvåa i elitseriens skytteliga bakom lagkompisen David Karlsson, och samma år spelade han SM-final med laget. Vintern 2015/16 valde han dock att lämna laget under pågående säsong, när speltiden blev allt mer begränsad.

Bryngelson inledde sin tränarkarriär som assisterande till Niclas Holmgren i Nora under två säsonger 2016–2018, men var senaste vintern ”bara” spelare.

Det är ännu inte klart om Nitro/Nora kommer att tacka ja till den allsvenska platsen och utmana Bryngelsons Lidköping i serien nästa vinter.