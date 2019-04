Efter ÖSK-segern mot AIK – Axel Kjäll hyllar målskytten och inhopparna: "Ger oss ett lugn med bollen"

ÖSK gick segrande ur långfredagens strid mot regerande mästarna AIK. Detta efter ett sent mål av Filip Rogic, som satte ett oerhört snyggt 2–1.

På presskonferensen efter matchen lyfte Axel Kjäll fram comebackande Martin Broberg, och matchens två andra inhoppare Jake Larsson och Arvid Brorsson.

– Det kändes bra att få byta in Martin Broberg. Han påverkade matchen på ett bra sätt, gav oss lite lugn med bollen och var även skicklig på att försvara. Vi hade planer på att sätta in honom tidigare, men då fick Daniel Björkman krampkänning, och då fick Broberg vända tillbaka så att vi kunde sätta in Arvid Brorsson istället, säger Kjäll efter matchen.

– Jag tycker också att Jake Larsson som här spelar sin längsta period i allsvenskan hittills gör ett bra inhopp. Och Brorsson kommer in med bra energi. Det fanns fler på bänken som har visat bra form som jag var sugen på att byta in, men man får bara göra tre byten.

Managern gav också en extra stjärna i kanten eftermiddagens givna huvudperson.

– Jag är extra glad för Filip Rogic skull. Han har en jävla förmåga att dyka upp i slutet av matcher, säger Kjäll.

I matchens första halvlek var det mycket AIK, gästerna hade det mesta av spelet och skapade målchanser. ÖSK stack fram på ett par omställningsförsök men de första 45 slutade mållöst.

Elva minuter in i andra halvlek small det till snabbt. Inom loppet av två minuter hade ÖSK tagit ledningen med 1–0 genom Filip Rogic, och AIK kvitterat genom Tarik Elyounoussi. Och krysset var nästan hemräknat, innan Rogic var framme i den 92:a minuten.

– Mot slutet känns det som att AIK ligger närmare ett ledningsmål än vad vi gör. Men vi jobbade väldigt hårt och jag är glad för spelarnas skull, säger Kjäll.

Som också menar att det för dagen blev en intressant coachkamp.

– För mig personligen är det väldigt utvecklande att möta AIK. Dom är ett väldigt bra lag och har alltid någon twist på hur dom spelar, och varje gång vi möts så lär jag mig mycket om mig själv. I början var de duktiga på att såra ytorna vi egentligen släpper till, vi korrigerar och AIK korrigerar på det. En bra match på det sättet, säger Kjäll.

ÖSK – AIK 2–1 (0–0)

Plats: Behrn arena

Publik: 11221

Startelva, ÖSK: Oscar Jansson – Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Daniel Björkman (ut 75) – Daniel Björnkvist, Filip Rogic, Nordin Gerzic, Kevin Wight (ut 46) – Johan Bertilsson, Viktor Prodell (84), Carlos Strandberg

Avbytare: Mathias Karlsson (mv), Arvid Brorsson (in 75), Martin Broberg (in 84), Jake Larsson (in 46), Rodin Deprem, Simon Amin, Michael Omoh

Mål: Filip Rogic (57, 92), Tarik Elyounoussi (58)

Varningar: Jack Lahne (47), Daniel Björkman (74), Filip Rogic (93)