Erik Björndahl missade läget mot ÖSK – siktar på MFF-stjärnorna: "Målet är att skicka in både dem och bollen i nät"

Erik Björndahl kom in i andra halvlek i länsderbyt mot ÖSK på Behrn arena, var nära att kvittera och delade också ut en hel del smällar. Nu siktar den hårdföre Degerforsforwarden in sig på cupmatchen mot storstjärnorna i Malmö FF nästa helg.

– Målet är att trycka in både dem och bollen i nät, skrattar Erik Björndahl.