Förre ÖSK:aren sänkte sitt gamla lag på Behrn arena – förlust mot Sirius med 2–0

Viktor Prodell var tillbaka från start när ÖSK tog emot Sirius på Behrn arena under måndagen. Saknades sedan sist gjorde Daniel Björnquist, som fick kliva av i matchen mot Östersund, och som sedan dess fått konstatera att han fått en spricka i benet.

I den första halvleken visade ÖSK upp en hel del offensiva intentioner, men hade få hundraprocentiga lägen. Riktigt farligt blev det dock när Viktor Prodell i den 33:e minuten kunde avsluta ur farlig position, men fick bara bollen just utanför John Alvbåges högra stolprot.

Istället tog gästerna ledningen fyra minuter senare, efter en tilltrasslad situation framför Oscar Jansson, där Adam Ståhl till sist kunde peta bollen i mål. En kalldusch för ÖSK, som försökte sig på att forcera fram några chanser före paus. Men när domaren blåste av den första halvleken och lagen gick till vila, hade man fortfarande underläge.

Sirius skulle också utöka sin ledning, detta i matchens 68:e minut när ÖSK tappade boll. Då fick Mohammed Saeid en fin passning av Philip Haglund, och kunde lägga in segermålet 2–0.

ÖSK lyckades inte få till någon reducering, och olyckligt nog tvingades man även i denna match till ett skadebyte när man fick se Johan Bertilsson halta av planen efter en smäll i den 89:e minuten. Bertilsson ersattes av Simon Amin, och seddes om utanför planen.

Matchens argaste

Nåja, missnöjd var Nordin Gerzic i alla fall med att ha fått sin varning och diskuterade länge med domare Glenn Nyberg. ÖSK-kaptenen fick frispark för att ha blivit hindrad i sin framfart, och det gula kortet för en tackling i nästa läge.

Matchens släkten är värst

Det var ju hög risk för detta, med tanke på de många kopplingarna mellan lagen. Utöver att superbekantingen John Alvbåge vaktade Sirius-kassen så fanns även Axel Kjäll och Nordin Gerzic gamla kompis Mirza Jelecak på gästernas tränarbänk. Men det var förre ÖSK-spelaren Mohammed Saeid som skulle sätta de värsta spåren när han la in 2–0 till Sirius i den 68:e minuten.

ÖSK – IK Sirius 0–2 (0–1)

Plats: Behrn arena

Publik: 4276

Målskyttar: Adam Ståhl (37), Mohammed Saeid (68)

Varningar: Karl Larson (41), Nordin Gerzic (65)

Startelva, ÖSK: Oscar Jansson – Martin Lorentzon, Arivd Brorsson, Albin Granlund, Kevin Wright (ut 73) – Jake Larsson, Nordin Gerzic, Filip Rogic – Johan Bertilsson (ut 89), Viktor Prodell (ut 86), Carlos Strandberg.

Avbytare: Mathias Karlsson, Rodin Deprem (in 86), Michael Almebäck, Simon Amin (in 89), Michael Omoh (in 73), Helmer Andersson, Adam Bark.