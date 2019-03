Nitro/Nora väntar med beslut om allsvenskan – tills kommunen gett besked: ”Magkänslan är inte hundra”

LÄS OCKSÅ: Kommunstyrelsens ordförande: ”Måste diskutera om det finns en framtid för bandyn i Nora”

På lördagskvällen firar bandyklubben Nitro/Nora 40 år med en baluns på Stadshotellet. Men hur det 41:a året kommer te sig står ännu skrivet i stjärnorna.

Det har snart gått tre veckor sedan A-laget sportsligt kvalificerade sig för allsvenskan, men klubbledningen anser sig inte ha råd att tacka ja till platsen och ta klivet upp om de inte når en lösning kring arenan tillsammans med Nora kommun.

Frågan har dragits i långbänk: Nitro/Nora tycker att det är för dyrt att driva anläggningen Danfo arena, som föreningen äger, med dagens nivå på driftsbidrag från kommunen och vill endera se ett höjt bidrag eller, helst, att kommunen tar över ägandet. Men än så länge har kommunen varken sagt bu eller bä – förutom ett tydligt nej till höjt bidrag. Nu hoppas Nitros ordförande Curt-Eric Hermansson att kommunen tar ett tydligt inriktningsbeslut. Först då kan klubben ta ett beslut om A-laget kommer tacka ja till platsen i allsvenskan eller välja att spela vidare i division 1.

– Allt hänger på hur kommunstyrelsen ställer sig rörande anläggningen. Att äga den drabbar oss årligen med en kostnad på 300 000–400 000 kronor utöver de driftsbidrag vi får, och att dessutom ta klivet upp i allsvenskan skulle innebära en merkostnad på 100 000–150 000 kronor jämfört med division 1. Vi kan inte rusa in i allsvenskan om kommunen inte har rätt inställning, då blir vi bankrutt, säger Hermansson.

Föreningen byggde om anläggningen från grunden 2008, ett projekt som kostade åtta miljoner kronor och finansierades med fem miljoner i ett ”amorterings- och avskrivningsfritt lån” och tre som klubben själv drog in via sponsorer. Enligt Hermanssons beräkningar har arenan därefter sammanlagt, under elva säsonger, kostat föreningen mellan 2,5 och tre miljoner kronor.

– Det gick att driva en anläggning på det här sättet för tio år sedan, men inte i dag. Ingen annan division 1-förening i Sverige äger sin egen arena. Driftsbidraget vi har står inte i paritet med driftskostnaden, och kommunen har tydligt sagt att de inte kan höja det. ”Ta över alltihop, då, så hittar vi en lösning där vi hyr in oss”, sa vi förra året. Vi ville hitta en kompromiss, det är klart att det finns lösningar. Men kommunen har inte ens kommit till samtalsbordet för att diskutera, säger Hermansson och tillägger:

– Alla andra anläggningar som ishallen, fotbollsarenan och badhuset ägs av kommunen, så varför skulle det inte gå med bandyn? 70 procent av tiden nyttjas arenan dessutom av skolor och allmänheten.

Vad har du för magkänsla rörande kommunens beslut?

– Den är inte helt hundra. Man kan gå tillbaka och se hur kommunen hanterat frågan över tid. Det man är rädd för är att de försöker skjuta anläggningsfrågan framåt ytterligare. Då hamnar vi i en mindre lyckad situation.

Den 15 maj måste Nitro/Nora nämligen ha bestämt sig om de vill ha platsen i allsvenskan eller inte. Det är deadline för anmälan. Tackar klubben nej står Tjust näst i tur att få frågan om den sista platsen i allsvenskan 2019/20. Därefter följer i tur och ordning Karlsborg, GT/76 och Mölndal om fler vakanser skulle uppstå.

Om kommunen ger det besked Nitro önskar råder ingen tvekan om vilket beslut klubben kommer fatta, enligt Hermansson. Trots att nyckelspelaren Jesper Bryngelson redan annonserat att han kommer lägga bandyrören på hyllan och lämna klubben.

– Nej, kommer kommunen med ett positivt svar, då kommer vi gå upp. Vi har kvalificerat oss för allsvenskan, och då kommer vi intensifiera arbetet med laget inför nästa år, säger Hermansson.