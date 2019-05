Nordin Gerzic efter fjärde förlusten på sju matcher: "Man kan inte säga att det är orättvist"

Fjärde förlusten på sju försök. Två oavgjorda och bara en seger. Det är inte en start man vill ha på en allsvensk säsong. Och det går inte med bästa vilja att säga att ÖSK var värda poäng, även om det ramlade in två i stort sett identiska mål i slutet, när Nordin Gerzic serverade två frisparkar från vänster som Viktor Prodell och Carlos Strandberg nickade i mål.

Det var redan sent då, det var redan 0–3 och stor dominans från gästernas sida.

– De är bättre idag, det är inget att säga om, säger Gerzic, lagkaptenen.

– Vi är någonstans där vi inte har det bästa självförtroendet. Vi har lägen att ställa om, men vi gör det lite snabbt. Vi låter inte deras backlinje ta besluten vi vill att de ska ta, utan spelar in bollen för snabbt. Det handlar om självförtroende, det har inte gått så bra för oss. I stället för att hålla i bollen den där extra halva sekunden som öppnar ytor, så skickar vi iväg den och hoppas, säger Nordin Gerzic.

Första halvlek skapligt spelmässigt jämn, men Hammarby skapar chanserna. Känns vassare, hetare, offensivt.

0–1 kommer också, David Fällman gör sitt första allsvenska mål för Bajen på nick efter ett långt inlägg från Imad Khalili, med ett par minuter kvar av första halvlek.

Nikola Djurdjic placerar in 0–2 med en hård bredsida i 54:e. Det ser väldigt enkelt ut, när Muamer Tankovic vandrar in med bollen i straffområdet och den landar hos Djurdjic.

Sedan får ÖSK läget, eller lägena, som kan ge en biljett in i matchen. Carlos Strandberg blir fri, men skottet från nära håll räddas av Gianluca Curci. Returen landar hos Johan Bertilsson, som petar vidare till Viktor Prodell, som försöker böja upp den i bortre men missat krysset med någon decimeter eller två.

I anfallet efter, eller egentligen när ÖSK avvärjt nästa anfall, så ställer Daniel Björkman till det med en för tajt bakåtpassning till Oscar Jansson. Ett ben emellan och Imad Khalili får öppet mål. 0–3. En bjudning man inte har råd med, och som ska visa sig bli avgörande.

– Vi bjuder på för många mål, så har det varit tidigare också. Det är olyckligt, det är fotboll, och det är vad det är, säger Gerzic med en suck.

– Det enda jag kan ta med mig från den här matchen är att vi trots allt fajtas i 90 minuter, och ändå är nära att kriga till oss en poäng i slutet. Vi är helt utspelade långa stunder.

Det är tungt och svåranalyserat direkt in på match.

Det känns som att ni är lite snett på det. Att inget riktigt flyter på. I dag är krigarkänslan där, men en hel del annat saknas?

– Ja, vi klickar inte. Vi kommer bli så jäkla bra när vi gör det, när vi klickar. Vi har kvaliteterna, jag vet att det finns där, men det är det där lilla sista som fattas. Det som gör att vi kuggar i. Det kan se ut så här när det inte kuggar i. Man kommer fel i löpningar, får inte bollen när man ska ha den, det är svårt att förklara.

Och ur "krisen" finns bara en väg.

– Det finns inget annat än att ta kliv, att visa mod. Det är nu man visar vem man är, när det går emot. Det är bra mentalt, men för sent, att vi gör de här målen på slutet. Att vi ändå krigar hela vägen in, säger Gerzic.

Närmast väntar Sundsvall borta på lördag.

– Ny match, det finns inget annat. Vi är mycket bättre än så här, det vet jag.

Finns det någon oro, det är tidigt men läget är utsatt i botten av tabellen?

– Nej, jag tänker inte så. Jag vet vilka kvaliteter som finns i det här laget. Det är bara att trampa. Vi har spelat sju omgångar, det är 23 kvar.

Fakta

ÖSK – Hammarby 2–3 (0–1)

Publik: 9148

Mål: 0–1 David Fällman (43), 0–2 Nikola Djurdjic (54), 0–3 Imad Khalili (76), 1–3 Viktor Prodell (81), 2–3 Carlos Strandberg (92)

Varningar: Odilon Kossounou (83), Alexander Kacaniklic (93)

Startelva, ÖSK: Oscar Jansson – Arvid Brorsson, Michael Almebäck (ut 68), Albin Granlund (ut 64) – Daniel Björnquist, Filip Rogic, Nordin Gerzic, Kevin Wright – Martin Broberg (ut 46), Johan Bertilsson – Carlos Strandberg

Avbytare, ÖSK: Simon Gustafsson, Daniel Björkman (in 64), Simon Amin, Michael Omoh (in 68), Rodin Deprem, Agon Mehmeti, Viktor Prodell (in 46)