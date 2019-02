Nu är Jake Larsson nära ÖSK-övergång: "Några bitar som måste på plats

LÄS OCKSÅ:

Fakta: Jake Larsson

Jake Larsson lämnade efter säsongen 2017 Örebroklubben Karlslunds IF och skrev ett ettårskontrakt med allsvenska Hammarby. Under den säsong han spelade med Stockholmsklubben tog han SM-guld i både U19 och U21. Han gjorde också in 25 mål på lika många seriematcher när han spelade som toppforward nästan hela säsongen.

Trots målsuccén och SM-gulden blev det inget A-lagskontrakt för 20-åringen från Örebro. I januari dök han upp på ÖSK-träningen på Behrn arena.

Han debuterade när han provspelade i ÖSK:s 4–2-seger mot Linköpings City i januari.