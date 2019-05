Offensivt tungt Hammarby besegrade ÖSK på Behrn arena

Hammarby visade anfallsglädje och blev farliga i början av den första halvleken. Stolpen räddade ÖSK i den tolfte minuten, och i den 17:e blev det riktigt farligt igen när Dennis Widgren spelade in från vänster till Nikola Djurdjic i straffområdet. ÖSK spelade hyggligt, men skapade just inga målchanser.

Så småningom kom ÖSK in mer i matchen. I den 27:e minuten fick man en omställning genom Filip Rogic som satte fart och spelade fram till Carlos Strandberg, men bollen satt i burgaveln.

Men det blev Hammarby som fick ta ledningen i den första halvlekens 43:e minuten, när David Fällman nickade ner en boll från snäv vinkel vid Oscar Janssons vänstra stolpe.

I paus fick startcomebackande Martin Broberg bytas ut, och Viktor Prodell kom in.

I den 54:e minuten utökade Hammarby ledningen till 2–0, efter att Muamer Tankovic stegat in i straffområdet och petat passningen bak till Nikola Djurdjic som fyrade av.

Det skulle hinna bli 3–0 också. Detta i den 76:e minuten, när Daniel Björkman var hårt pressad och valde att spela tillbaka till Oscar Jansson. Imad Khalili utnyttjade läget och satte Hamamrbys tredje mål för dagen.

Men så fick ÖSK åtminsone snygga till siffrorna, när Viktor Prodell gjorde sitt första allsvenska mål i den svartvita tröjan, framspelad av Nordin Gerzic i den 81:a minuten. Och på stopptid gjorde Carlos Strandberg 3–2 efter en frispark.

Matchens miss

Visst låg ett ledningsmål i luften för gästerna, men nog kunde Oscar Jansson gjort ett bättre ingripande i situationen där David Fällmans nick till sist smet mellan benen på honom med dålig fart.

Matchens orosmoln

I den 63:e minuten byttes Albin Granlund ut när han föll ihop och såg ut att ha väldans ont. Och redan i paus fick Martin Broberg kliva av. Skadestrulet för ÖSK såg ut att gå åt rätt håll ett tag, men nu finns åter nya frågetecken.

ÖSK – Hammarby 2–3 (0–1)

Plats: Behrn arena

Publik: 9148

Målskyttar: David Fällman (43), Nikola Djurdjic (54), Imad Khalili (76), Viktor Prodell (81), Carlos Strandberg (92)

Varningar: Odilon Kossounou (83), Alexander Kacaniklic (93)

Startelva, ÖSK: Oscar Jansson – Arvid Brorsson, Michael Almebäck (ut 68), Albin Granlund (ut 64) – Daniel Björnquist, Filip Rogic, Nordin Gerzic, Kevin Wright – Martin Broberg (ut 46), Johan Bertilsson – Carlos Strandberg

Avbytare, ÖSK: Simon Gustafsson, Daniel Björkman (in 64), Simon Amin, Michael Omoh (in 68), Rodin Deprem, Agon Mehmeti, Viktor Prodell (in 46)