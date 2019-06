Oscar Jansson om CL-finalen, tvivlen om Harry Kane och galna musikvideon med Tottenhamstjärnorna: "Blev kaos"

På lördag spelar Liverpool mot Tottenham på Estadio Metropolitano i Madrid. ÖSK-målvakten Oscar Jansson spelade i Premier League-klubbens ungdomsakademi och tränade med A-laget under totalt fem år i klubben. Det är sju år sedan Oscar Jansson lämnade Tottenham men det är år som gör att han fortfarande kallar Tottenham Hotspur "Vi".

– Det är otroligt att vi har haft möjligheten att se vårt eget lag i en så stor final. Jag är spänd av förväntan, men jag har inte några direkta förhoppningar. Att ta en så stor trofé med klubben vore enormt.

Världsstjärnan Harry Kane är ett år yngre och avancerade upp till den äldre gruppen där Oscar Jansson tränade och spelade. En annan av Oscar Janssons gamla lagkompisar som som kan spela i finalen är den engelska landslagsbacken Danny Rose.

Hade man lagt alla spelare bredvid varandra och jämfört dem spelare för spelare tror jag inte många hade valt honom som den som skulle bli bäst.

Oscar Jansson erkänner att han inte såg en blivande världsstjärna i den tonåriga versionen av Harry Kane.

– Då var han en i mängden och ingen som stack ut. Hade man lagt alla spelare bredvid varandra och jämfört dem spelare för spelare tror jag inte många hade valt honom som den som skulle bli bäst.

– Han har ett enormt driv och en träningskapacitet som har gjort att han har lyckats och kommit dit.

Det är många som tränar – han måste väl haft något annat?

– Han har alltid haft en näsa för mål och varit en bra avslutare men resten har han tränat sig till.

I videon där du sjunger tillsammans med akademilaget så ser man att Harry Kane sitter uppkrupen i ett hörn med en mössa nerdragen över öronen – var det så att han var lite mer tillbakadragen?

– Dels var han ett år yngre än oss som tränade. Men var inte tillbakadragen men var inte någon som spexade. Han var som vilken kille som helst.

Du verkade spexa lite mer?

– Jag och Andros Townsend (nu Premier League-spelare i Crystal Palace) var de som höll igång mest. Det var lite som jag och Filip (Rogic), vi har lite "beefar" och tävlingar.

Tjusig sång?

– Vi genrepade bara lite och tänkte köra något men sedan var det den där som kom ut på Youtube. Den var dubbelt så lång från början med klubben ville inte förknippas med delar av den så vi var tvungna att klippa ner den. Det var kaos i omklädningsrummet efteråt!

Vad minns du bäst i från den här tiden?

– Det är massa roliga minnen! Fantastiska turneringar som vi åkte på med U-truppen. Att bli skolad i den fantastiska miljön. Det var en fantastisk juniortid. Vi vann nästan allt vi åkte på så jag har många roliga minnen från de åren.

– Sedan när jag kom upp i A-truppen så var det mycket träning, en skolning i hur man blir en elitspelare. De sista två åren var jag med och tränade med A-laget varje dag egentligen. Jag är väldigt glad över att jag gjorde den resan. Utan det hade jag aldrig varit där jag är idag.

Det var stort att som 16-17-åring kliva in på träningen och möta spelare som Robbie Keane, Dimitar Berbatov, Jermaine Jenas och Michael Dawson.

Hur minns du första gången du kom till träningsanläggningen?

–Jag kommer ihåg min första A-lagsträning. Det var målvaktstränaren (Perry Suckling) som tog mig till Tottenham som tog upp mig till A-lagsträningen. Det var stort att som 16-17-åring kliva in på träningen och möta spelare som Robbie Keane, Dimitar Berbatov, Jermaine Jenas och Michael Dawson. Det var speciellt.

– Jag kan tänka mig att det är lite som juniorerna som kommer upp och tränar med oss. Det är samma respekt men där handlade det om världsklasspelare.

Hur var det att träna och resa med en Premier League-klubb?

– När man är med A-laget är det en annan värld. Det är så mycket fans och kameror som följer laget. Just det var stort i början men sedan vänjer man sig. Till slut blir det en vardag och det blir normalt att vara i den miljön. Så här i efterhand är det sjukt att se vilka spelare som man har varit med dagligen.

– Det var tufft i perioder men jag är glad att jag gjorde den resan.

Det kanske var fifty-fifty, jag har ingen aning.

Var det aktuellt att du skulle bli kvar och teckna ett A-lagskontrakt?

– Det fanns ett erbjudande att ta ställning till. Men precis i den perioden fick tränaren (Juande Ramos) sparken och då fick jag starta om från ruta ett igen. Det kanske var fifty-fifty, jag har ingen aning. Men i det läget kände jag att jag var tvungen att få spela A-lagsfotboll och det hade jag ingen möjlighet till där. Jag hade något erbjudande om att stanna i England men jag valde att vända hem igen och börja om, säger Oscar Jansson som skrev på för ÖSK i december 2013.

ÖSK har bortamatch mot IFK Göteborg på lördag – hur kommer du se finalen?

– Vi kommer att koppla upp den på bussen. Vi får se om jag tar med en av mina gamla tröjor och sätter på mig på bussen.

►Här är stjärnorna som Oscar Jansson spelade tillsammans med i Tottenham

Harry Kane

Världsforward som har spelat 37 landskamper för England och ärades med utmärkelsen "Most Excellent Order of the British Empire (MBE) efter insatsen under fotbolls-VM 2018.

Jake Livermore

Stor och stark mittfältare som har spelat för Tottenham, Hull och numera i West Bromwich i Championship. Sju landskamper för England.

Ryan Fredericks

Högerback som via spel i Bristol City bytte Fulham mot West Ham inför säsongen 2018-2019.

Danny Rose

Vänsterback som har spelat 26 landskamper för England och uttagen till VM-truppen 2018.

Steven Caulker

Mittback som bodde på samma boende som Oscar Jansson i London. Etablerade sig snabbt och spelade bland annat OS för Storbitannien 2012 och gjorde mål i landslagsdebuten mot Sverige 2013. Karriären stötte sedan på problem och Caulker har bland annat vittnat om problem med psykisk ohälsa. Senast kontrakterad av Alanyaspor i Turkiet.

Ryan Mason

Engelsk landslagsman som flyttade från Tottenham till Hull 2016. Men en skallfraktur i en ligamatch mot Chelsea i januari 2017 gav honom livshotande skador. Mason överlevde men var tvungen att avsluta sin fotbollskarriär.

Andros Townsend

Sångaren i Youtube-klippet spelade 50 matcher för Tottenham innan han lämnade klubben för spel i Newcastle efter att ha hamnat i ett bråk med en av klubbens fystränare under en match. Har gjort 13 landskamper för England och spelar just nu för Crystal Palace i Premier league. I höstas gjorde han ett av säsongens vackraste mål, mot Manchester City.

Alex Pritchard

Etablerade sig aldrig i Tottenham och har via spel i Norwich City letat sig tillbaka till Premier League med Huddersfield. Tidigare engelsk U21-landslagsman.