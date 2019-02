ÖSK-backens ovana roll – bara tredje gången på 139 försök: "Inte alltid det sker"

Det blev en tuff dag på jobbet för Daniel Björnquist när speluppbyggnaden inte funkade för ÖSK. Anfallen blev korta och Björnquist skubbade upp och ner längs sidlinjen i sina försök att ge spelalternativ. Men alltför ofta stötte anfallsförsöken på problem. Felpassningar och aggressivt pressande Gais-spelare stoppade upp och hackade sönder.

Det syns på Daniel Björnquist när han möter Sporten i korridoren utanför ÖSK:s omklädningsrum under Behrn arena.

– Jag är trött. Vi försökte etablera ett spel men kom inte hela vägen. Vi tappar bollen och då blir det långt hem. Man försöker att ta sig hem så snabbt som det går för att hjälpa de tre backarna, säger Björnquist.

Men det finns ljuspunkter.

Dels de tre poängen. Dels att Daniel Björnquist sköt 1–0 redan i den 15:e minuten.

Målet är bara det tredje i ÖSK-tröjan och överhuvudtaget har det inte blivit speciellt många mål under den långa seniorkarriären. Det var ett elegant chippmål mot Gefle på Strömvallen 2016 och så ett liknande mål på Jämtkraft arena mot Östersunds FK förra våren.

– Det är kul att bidra med det också, inte alltid det sker. Jag har gjort två mål i allsvenskan och båda har varit chippmål. Det här var helt okej också, ler Björnquist.

Han rynkar pannan och säger att han knappt minns målet.

– Jake slår in bollen och jag fyller på i offensiven och kommer nästan hela vägen in till straffpunkten. Jag ser bollen och försöker att inte förhasta mig och bara trycka dit en bredsida och placera in bollen.

Det är onödigt att vi släpper till 2–1 idag mot Gais.

ÖSK leder gruppen efter premiären. Under söndagen spelar Nyköping mot IFK Göteborg på hemmaplan. Nästa helg reser ÖSK också till Nyköping för att möta division 1-laget i den andra gruppspelsmatchen.

– Det är onödigt att vi släpper till 2–1 idag mot Gais. Det blir spännande på slutet. Men tre poäng är jätteviktigt, konstaterar Daniel Björnquist.