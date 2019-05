ÖSK-floppen tjänade miljoner på fattiga – dömd till sju års fängelse: "Skamlig exploatering"

Paul Sugrue värvades till ÖSK i mitten av 1980-talet för att lyfta klubben till allsvenskan. Engelsmannen hade meriter från Manchester Citys A-lag och kom till Örebro tillsammans med den förre engelska U21-landslagsmannen Andy King.

Det blev en flopp. Rapporter från den tiden talar om att King mest var intresserad av kroglivet och sin unga hustru. Sugrues problem var att han inte gjorde målen som krävdes.

ÖSK-spelet haltade, laget var fast i botten av division 2 norra och det blev bara en halv säsong innan ÖSK-ledningen gav upp och skickade de två engelsmännen tillbaka till England.

Drygt 30 år senare hamnade Paul Sugrue i rubrikerna igen.

Den nu 56-årige ex-proffset arresterades och dömdes i februari förra året till sju års fängelse för bedrägeri.

Domaren David Tomlinson sa att bedrägeriet hade involverat frestande stora stora summor av statliga pengar där Paul Sugrue tillsammans med den förre walesiska landslagsmittfältaren Mark Aizlewood hade fått stora belopp för att utbilda människor från fattiga områden till fotbollstränare. Gruppen hade fått cirka 65 miljoner kronor av statliga pengar för att anordna utbildningarna på uppdrag av olika högskolor i England.

Problemet var att de tusentals studenter som var registrerade inte var medvetna om att de registrerats i utbildningen eller inte existerade alls.

"Det är en skamlig exploatering", sa Tomlinson innan han dömde ex-ÖSK:aren till sju års fängelse.

Peder Ståhl spelade i ÖSK under 1980-talet då klubben flera gånger värvade engelska fotbollsproffs i den vilda jakten på en återkomst till allsvenskan.

Han bildade mittbackspar med Stuart Baxter, var personlig vän med Paul McKinnon, imponerades av Alan Cork och spelade året då Andy King – och Paul Sugrue kom till klubben.

Peder Ståhl blir ledsen när han får höra att den gamle lagkamraten har hamnat i problem med rättvisan och dömts till fängelse.

– Nej, ojojoj! Det var inte roligt. Jag minns att han var en snäll och sympatisk kille när han var här. Man har ju inte koll på de där killarna men han var en blyg och nästan tillbakadragen kille men sånt där kan ju hända ibland när man hamnar i fel sällskap, säger Peder Ståhl.

– Han skulle vara en målskytt med han gjorde inte så många hos oss. Jag minns att det var en kortvuxen ganska liten kille.

Hur var det för er i truppen när klubben värvade de här engelska stjärnorna?

– Det var lite exotiskt för oss. Det var inte så vanligt att värva på det sättet, utan ÖSK var ganska snabba i början. Engelsmännen funkade i gruppen samtidigt som de förstås hade olika personligheter. De skulle betyda mycket för oss på fotbollsplanen och det gjorde vissa av dem medan andra var lite av en flopp.

– Sedan var spelare som blev petade inte så glada men så var det ju oavsett om det var en kille från England eller någon annanstans. Det var ingen skillnad, säger Peder Ståhl.

► Peder Ståhl minns de engelska lagkamraterna i ÖSK:

Stuart Baxter

– Han var en riktig kämpe och spelade varenda match trots att han hade problem med sina hälsenor som var dubbelt så tjocka som de skulle vara. Det var tufft för honom, han kunde knappt springa men spelade ändå. Han var otroligt stark på huvudet.

Han sotade kinderna – varför gjorde han det?

– Det var väl lite nytt, han skrämde väl livet ur några. Vi blev lika överraskade som motståndarna, man hade sett att bandyspelarna gjorde det för att inte bländas av isen. Men Stuart Baxter gjorde till och med på gruset i Vivalla. Det var väl för att inte bli bländad av gruset.

Hur var han utanför planen?

– Han en trevlig och rolig människa men man var tvungen att vara lite beredd eftersom han gillade practical jokes och hade massa trick för sig.

Och vad minns du från samarbetet på planen?

– Vi för jäkliga på att ställa offside! Motståndarna kunde bli lite trötta på oss när vi rusade upp 10-15 meter och ställde två-tre gubbar offside. Det var Stuart som kom på det där, vi hade Paul Fishenden i laget, och varje gång vi skulle rusa upp skrek Stuart "Fisken!"

Alan Cork

– Hade ju varit allvarligt skadad och skulle rehabba sig i Sverige. Han var som många andra engelsmän en tuffing som var bra på huvudet, en murbräcka som stack in huvudet vart som helst. Sedan gick karriären rakt uppåt. Jag har följt honom efteråt och det är roligt att ha spelat med en sån kille.

– Han gick alltid in på muggen där vi bytte om bakom nya läktaren i den gamla baracken. Där sjöng han "New York, New York", för det hade han gjort första matchen och då vann vi, så det gjorde han sedan före varje match.

Andy King

– Han var en firad stjärna och trodde nog att han kom till ett U-land när det gäller fotboll. Jag tror att han trodde att det bara var att åka till Sverige och ställa ut skorna men det gick ju inte bra, han var inte tränad och det blev inte en så bra värvning. Jag gissar att det var för den tiden stora pengar men det blev inte alls lika bra som med Alan Cork året innan. Utanför fotbollen var det stökigt och han hade hårda bataljer med frugan.

Paul Fishenden

– Det var en duktig, yngre, lite tillbakadragen kille som gjorde en del mål. När Baxter och King kom var de tuffa killar som tog för sig och härjade lite i omklädningsrummet. Paul var blyg och jag kommer ihåg att Carlos (Gustafsson) tog hand om honom i början. Det var inte som nu där lagen tränar varje dag. Vi tränade på kvällen och det var inte varje dag heller. Sedan var de själva resten av dagarna. Han gjorde en del mål men det var inte samma kvalitet som Alan Cork, utan att säga att Paul var dålig för det var han inte.

Paul McKinnon

– Det var en jättetrevlig kille. Vi bodde grannar på köpmangatan och vi firade midsommar tillsammans och umgicks lite utanför fotbollen. Fotbollsmässigt var han en mittfältare som gjorde en del mål med sitt tunga skott. Han gjorde allt för laget och brydde sig. Jag kommer ihåg att jag såg honom i Tipsextra i en cupmatch några år senare.