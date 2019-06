ÖSK kliver in i Myresjöhus Cup – möter lag från division 6

Under förra årets distriktsmästerskap kunde ÖSK ta hem cupen. I finalen vann det allsvenska laget med hela 14–3 mot division 6 laget Åmmebergs IF. Nu är det alltså dags igen och i första matchen är det också ett lag från sexan som står för motståndet, nämligen Stene IF.

Stene IF slutade som tvåa i gruppspelet för att sedan besegra FK Bosna 92 med 5–1 i sextondelsfinalen.

FC Örebro Nordic och Rynninge IK är redan klara för kvartsfinaler och möter varandra, även Vrestorps IF är klara för kvarten.

Sextondelsfinaler i Myresjöhus Cup

24/6, 18.00, Stene IF - Örebro SK, Hagavallen

28/6, 19.00, IFK Lindesberg - Latorps IF, Fritidsbyn A

28/6, 19.00, SMÅ IF - IF Eker Örebro, Tingstadsvallen

30/6, 17.00, Mariebergs IK - Yxhults IK, Mariebergs IP

1/7, 19.00, Hovsta IF - Lillån FK, Hovsta IP