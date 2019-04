ÖSK med mål på övertid – besegrade regerande mästarna

Det var enkelt att konstatera att det blev mycket AIK i den första halvleken. Gästerna hade mycket boll, och kom till flera chanser. Bland annat var Jack Lahne nära att få ett superläge när Tarik Elyounoussi slog en passning i straffområdet, Lahnes var dock inte riktigt med och bollen nådde inte fram. Och så fick Oscar Jansson göra en fin räddning långt ute i straffområdet när Jack Lahne spelade bak till Stefan Silva som stod i bra läge och sköt. ÖSK fick till ett par lägen att ställa om, och bland annat frispelades Carlos Strandberg av Nordin Gerzic. Där kunde Oscar Linnér rädda till hörna.

Den första halvleken blev mållös.

I andra tog ÖSK ledningen i den 56:e minuten, när Daniel Björnkvist la in en boll till Filip Rogic som fyrade av bössan. Glädjen blev dock kortvarig, för AIK kvitterade redan i nästa spelminut. 1–1 genom Tarik Elyounoussi.

Krysset var så gott som hemräknat när så Filip Rogic var framme igen, i matchens 92:a minut. Framspelad av Jake Larsson smällde han in 2–1 med ett skott från precis utanför straffområdet.

Matchens konsensus

Ibland går fotbollssupportrar samman trots att de håller på olika lag. I slutet av den första halvleken började både AIK och ÖSK:s klack gemensamt att sjunga i protest mot polisen, samtidigt som de höll upp banderoller med budskap på ämnet. Detta till följd av att polisen tidigare i veckan lämnade besked till Gif Sundvalls klack Patronerna att de inte längre får använda OH-flaggor (stora flaggor som täcker hela eller delar av folkmassan på läktaren).

Matchens comeback

Äntligen fick ÖSK-publiken se Martin Broberg på planen igen. Efter en lång tids skadebekymmer har han tränat fullt under de senaste veckorna. Idag var han redo, och byttes in i matchens 84:e minut. Det är nog svårt att avgöra vilka som längtat mest efter det, supportrarna eller han själv.

ÖSK – AIK 2–1 (0–0)

Plats: Behrn arena

Publik: 11221

Startelva, ÖSK: Oscar Jansson – Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Daniel Björkman (ut 75) – Daniel Björnkvist, Filip Rogic, Nordin Gerzic, Kevin Wight (ut 46) – Johan Bertilsson, Viktor Prodell (84), Carlos Strandberg

Avbytare: Mathias Karlsson (mv), Arvid Brorsson (in 75), Martin Broberg (in 84), Jake Larsson (in 46), Rodin Deprem, Simon Amin, Michael Omoh

Mål: Filip Rogic (57, 92), Tarik Elyounoussi (58)

Varningar: Jack Lahne (47), Daniel Björkman (74), Filip Rogic (93)