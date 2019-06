ÖSK-mittfältaren nära nytt kontrakt: "Bara detaljer återstår"

Hittills har säsongen inte blivit som Johan Mårtensson har tänkt sig. ÖSK-mittfältaren gick sönder redan i den tredje omgången och tvingades bryta bortamatchen mot AFC Eskilstuna på Tunavallen. Sedan dess har 30-åringen rehabiliterat en envis ljumskskada utan att lyckas komma tillbaka till fotbollsplanen.

Redan i februari deklarerade Johan Mårtensson att han ville stanna kvar och förlänga ÖSK-kontraktet som går ut efter den här säsongen.

Nu bekräftar ÖSK-managern Axel Kjäll att klubben hoppas komma överens om en förlängning inom kort.

– Johan Mårtensson är spelaren där det känns som att vi är närmast. Vi har en väldigt god dialog igång och det känns som att vi är detaljer ifrån innan vi hittar en lösning. Det är positivt, säger Axel Kjäll.

Johan Mårtensson har missat de nio matcherna i allsvenskan. I hans frånvaro har Filip Rogic ryckt in som central mittfältare. Senast mot IFK Göteborg var det 21-årige Simon Amin som startade tillsammans med Nordin Gerzic.

Axel Kjäll har dock saknat Mårtenssons närvaro i ÖSK:s "maskinrum".

– Många som har spelat har gjort det bra men jag tycker att det märks att Johan inte har funnits att tillgå. Han är inte alltid den spelare som utifrån syns mest eller gör mest charmanta saker men som tränare är han en spelare som är guld värd att ha på planen. Han har varit saknad och det är en av anledningarna till att han är en av de spelare som vi gärna vill förlänga med.

– Jag hoppas att vi inom en snar framtid kan presentera något där.

Han har varit skadad en längre tid nu, hur ser du på hans fysiska status?

– Han har under den period han varit i ÖSK varit tillgänglig i princip varje match förutom under en period förra hösten och nu den här känningen under våren. Vi jobbar på med hans rehab utifrån den situation han är i just nu.

Artikelserie: Kontraktsläget i ÖSK

►I en serie artiklar kommer NA-sporten att ta upp kontraktsläget i ÖSK där nio spelare sitter på utgående avtal det här året. Dessutom går låneavtalet med Carlos Strandberg ut redan 17 juli.