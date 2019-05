ÖSK saknade den offensiva spetsen när man föll mot Sirius: "Vi förtjänade kanske inte att förlora"

Det blev ännu en tung förlust för ÖSK, när Sirius kom på besök under måndagen och vann med 2–0.

ÖSK hade en hel del fina offensiva intentioner redan i den första halvleken, men fick inte till de riktigt farliga lägena. Istället tog Sirius ledningen efter en rörig situation där det var kaos och många ben framför en liggande Oscar Jansson, och Adam Ståhl blev sist på bollen till 1–0.

– Jag tycker att första halvleken är ganska så jämn. Det är två stora målchanser för Sirius, och en för oss. Dom gör mål på sin, och vi får gå in i paus med en lite halvdålig känsla, säger managern Axel Kjäll efter matchen.

ÖSK hade mycket av spelet i den andra halvleken, men kom inte till de riktigt farliga lägena. Istället gjorde Sirius 2–0 när ÖSK tappade boll i ett uppspel, och Philip Haglund kunde lägga en fin passning till Mohammed Saeid som fick göra segermålet.

– Vi kommer ut bra i andra halvlek, och får en bra start på den. Det känns som att vi är rätt på det, men Sirius gör mål på en omställning. Det är tufft att få 2–0 emot sig, men vi försöker genom hela den andra halvleken. Vi har mycket boll och kommer till en del halvchanser, men Sirius försvarar sig bra också. Vi saknade det där lilla extra i den sista tredjedelen, säger Axel Kjäll.

– När det är fem, åtta minuter kvar så dör våra försök ut litegrann. Vi förtjänade kanske inte att förlora matchen, även om Sirius är bra. Jag är besviken på resultatet.

Viktor Prodell var tillbaka i startelvan under måndagen, och hade ett bra läge i den första halvleken men lyckades peta bollen just utanför John Alvbåges högra stolprot.

– Vi förväntade oss en matchbild där vi skulle kunna komma till en del inspel, och där Sirius hade lite mindre fysik. Det skulle ge oss lite tyngd både i inläggsspelet och även i att få fast en del bollar. Vi ville gå lite mer mot två forwards, framför allt i vår speluppbyggnad, säger Axel Kjäll om hur resonemanget gick kring att åter starta Prodell.

Inför matchen låg Sirius just bakom ÖSK i den allsvenska tabellen. De petar nu ner ÖSK till den tolfteplats man nu ligger på inför vårsäsongens sista omgång. På lördag möter man ett IFK Göteborg med vind i seglen, och går sedan på ett fyra veckor långt uppehåll.

ÖSK – IK Sirius 0–2 (0–1)

Plats: Behrn arena

Publik: 4276

Målskyttar: Adam Ståhl (37), Mohammed Saeid (68)

Varningar: Karl Larson (41), Nordin Gerzic (65)

Startelva, ÖSK: Oscar Jansson – Martin Lorentzon, Arivd Brorsson, Albin Granlund, Kevin Wright (ut 73) – Jake Larsson, Nordin Gerzic, Filip Rogic – Johan Bertilsson (ut 89), Viktor Prodell (ut 86), Carlos Strandberg.

Avbytare: Mathias Karlsson, Rodin Deprem (in 86), Michael Almebäck, Simon Amin (in 89), Michael Omoh (in 73), Helmer Andersson, Adam Bark.