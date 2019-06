ÖSK snuvade på poäng efter kaosavslutning: ”Det är en felbedömning av domaren”

Örebro hade knappt hunnit ut på planen innan Helsingborg skapade matchens första heta målchans. Gästernas Max Svensson stormade fram centralt och tryckte av ett avslut. Trots en lurig båge lyckades Oscar Jansson avvärja chansen. Men starten fortsatte att prägla matchen då HIF kom fram gång på gång till farliga chanser. Ofta efter en effektiv hög press som satte ÖSK i trångmål gång på gång. Hemmalaget kom egentligen inte in i matchen förrän efter tio minuter när laget skapade sin första riktigt vassa möjlighet.

Filip Rogic tog sig fram på högerkanten och hittade in med ett inlägg mot Viktor Prodell. Hade anfallaren, som på förhand var osäker till spel, haft något längre ben kunde hemmalaget tagit ledningen. Istället fortsatte HIF sin intensiva press vilket skapade problem för Örebro. Matchen förblev mållös i en dryg halvtimme. Det vill säga innan det vi kan benämna som "mardrömskvarten" satte igång. Innan halvlek tvingade en lårskada Carlos Strandberg bryta matchen. Kort därpå gjorde gästerna 1-0 genom ett friläge som Rasmus Jönsson förvaltade på bästa sätt.

- Jag tycker att vi startar med mycket bolltapp men lyckas reda ut det, sedan i samband med att vi har en bra period lyckas de göra mål, säger Axel Kjäll.

Vad vet du om Carlos skada?

- Det jag vet just nu är att det handlar mer om en känning i baksida lår än en skada. Så vi tog det försiktigt och får se hur länge han blir borta.

Andra halvlek fortsatte i samma stuk som den första. ÖSK hade bollinnehavet, Helsingborg skapade de hetaste chanserna. Även om Örebro tog sig fram ett flertal gånger mynnade det sällan ut i de riktigt vassa möjligheterna. Om skärpan funnits hos gästerna skulle de avgjort matchen efter drygt en timme. Istället bestod 0-1-ledningen och ÖSK hade fortsatt chans på en pinne. Med 20 minuter kvar satsade Axel Kjäll allt på ett kort då han valde att slänga in både Martin Broberg och Agon Mehmeti. Och den sistnämnde skulle bli huvudperson i en omtalad sekvens som blev matchavgörande.

På tilläggstid skickade ÖSK ett inlägg mot straffpunkten. Målvakten Kalle Joelsson och Granqvist krockar och bollen dimper ner hos Mehmeti som gör mål. Domare Al-Hakim dömer frispark då han anser att Rodin Deprem tryckt Granqvist i ryggen. Ett beslut som gjorde tränaren Axel Kjäll upprörd längs sidlinjen.

- Det är en felbedömning av domaren som jag ser det. Jag tycker inte det är något att diskutera. Vi hade behövt få det med oss men å andra sidan, hade vi gjort vårt hade vi inte varit i den situationen, säger Axel Kjäll om situationen.

Örebro SK - Helsingborgs IF 0-1 (0-1) Mål: Rasmus Jönsson 39' 0-1 Varningar: Kevin Wright (ÖSK), Rasmus Jönsson (HIF), Agon Mehmeti (ÖSK) Startelva ÖSK: Oscar Jansson - Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Arvid Brorsson (ut 73), Kevin Wright - Jake Larsson, Nordin Gerzic, Filip Rogic, Johan Bertilsson - Carlos Strandberg (ut 34), Viktor Prodell (ut 73).

Avbytare: Mathias Karlsson, Daniel Björkman, Helmer Andersson, Martin Broberg (in 73), Adam Bark, Rodin Deprem (in 34), Agon Mehmeti (in 73).

Startelva HIF: Kalle Joelsson - Markus Holgersson, Andreas Granqvist, Fredrik Liverstam, Adam Eriksson - David Boysen (ut 7), Andreas Landgren (ut 74), Mohammed Abubakari, Max Svensson - Rasmus Jönsson, Mamudu Moro.

Avbytare: Ian Pettersson, Anders Randrup (in 74), Charlie Weberg, Johan Persson (in 74), Kundai Benyu, Wanderson (in 7, ut 74), Noel Mbo.

Publik: 7191