ÖSK-spelaren bekräftar på Instagram – lånas ut till IFK Värnamo över säsongen

Tidigare under veckan berättade Alfred Ajdarevic att han förmodligen skulle lånas ut till division 1-klubben IFK Värnamo under säsongen 2019. Detta efter att ha varit och provspelat med laget och fått en bra känsla.

– Det var ett skönt lag, en bra miljö och en bra tränare. Vi ska höras i dag, faktiskt, så får vi se vad som händer då. Det kan bli klart i dag, eller i morgon. Men jag tror att det kommer ett beslut ganska snabbt, och jag tror att det blir något med Värnamo. Men ingenting är klart än, sa Ajdarevic till Sporten i måndags.

Nu verkar det hela dock vara just klart. Under torsdagskvällen la spelaren ut ett inlägg på instagram där han konstaterar att han blir utlånad till Värnamo. "Nice to go on loan over the season. Lets go", skriver Ajdarevic under bilden på honom själv och IFK Värnamos klubbmärke.

Klubbarna har ännu inte bekräftat lånet, men av spelarens inlägg att döma handlar det om ett lån över hela säsongen. Ajdarevic blev inbytt i två allsvenska matcher för ÖSK under 2018, och har inte gjort någon hemlighet av att han vill ha mer speltid.