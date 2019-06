ÖSK träningsmatchar mot Elfsborg – så är läget i laget: "Räknar med att han kan spela 90 minuter"

ÖSK träningsmatchar under torsdagen mot allsvenska konkurrenten Elfsborg, på Visingsö ute på Vättern.

– Vi vill få en match i benen på spelarna, och se till att få igång deras kroppar. Sen har vi också saker att fila på taktiskt, som vi vill påminna om och som blir viktigt för oss under hösten. En lång ledighet utan att lägga in en match var inte aktuellt, säger managerna Axel Kjäll till NA.

Några spelare har i omgångar tagit det lugnt eller saknats på träningarna sedan återuppstarten för en vecka sedan. Viktor Prodell missade de tre första passen på grund av magsjuka, men känner sig enligt egen utsago pigg nog för att spela om ledarstaben tycker att det är okej. Även Arvid Brorsson och Jake Larsson har missat starten, då de fick ledigt en tid efter sina matcher med U21-landslaget.

– Arvid och Jake är inte aktuella för att spela 90 minuter, säger Kjäll.

Dennis Collander och Daniel Björkman har under veckan klivit av träningen tidigare. Dennis Collander har i flera veckor haft problem med symfysen, och är under igångsättning i fotbollsträning efter en tids frånvaro. Björkman tränade under söndagen på 90%, och det ska enligt Kjäll ha verkat fungera bra.

Simon Amin har ännu inte gjort ett helt träningspass på grund av krånglande knän. Lite lugnare har det också varit för Filip Rogic, som varit en del i gymmet och suttit på motionscykeln. Honom ska det inte vara någon fara med.

– Det är bra med Filip. Han var en av de som spelade mest under våren trots att han haft en del känningar, och han har spelat halvskadad med både foten och hälsenan. Vi fick chansen att ge honom en lite lugnare uppstart, men räknar med att om vi vill så kan han spela 90 minuter, säger Kjäll.

Skadetrion Martin Broberg, Johan Mårtensson och Agon Mehmeti börjar det också så sakteliga gå framåt för.

– Broberg stegrar vi upp med, men han är inte redo att gå in i fullt matchspel. Mårtensson vrider vi upp belastningen på för att testa vad som händer med hans kropp, vi kände att det var nästa seg. Mehmeti är nog den av de tre som ligger längst fram, och kan vara med och konkurrera om en trupplats ganska snart, säger Kjäll.

I slutet av förra veckan hade ÖSK 16 spelare med på speldelen av träningen, varav 14 var utespelare. Det är därmed inte aktuellt med två olika startelvor i vardera halvlek.

– Även om vi skulle vilja göra det så kommer vi inte kunna. Vi kanske gör något mer byte än vi hade gjort om det varit en allsvensk match, och många kommer få speltid. Men det finns ingen tanke om att alla ska ha 45 minuter var, säger Kjäll.

Matchen har avspark kl 13.30, och sänds på na.se/livesport med start 13.20.

ÖSK – Elfsborg

Torsdag 20 juni, kl 13.30

Brahevallen, Visingsö

Sändning på na.se/livesport